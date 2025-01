Chris Brown demanda a Warner Bros por supuesta difamación en documental

MIAMI.- El rapero Chris Brown presentó una demanda contra Warner Bros , acusando al estudio de haberle difamado en el documental Chris Brown: A History of Violence , el cual aborda las polémicas acusaciones de violencia, agresión y abuso sexual que el intérprete ha protagonizado.

Según señalaron People y Variety, Christopher Maurice Brown, nombre de pila del cantante, asevera que tanto Warner Bros como la productora Ample promovieron en el material audiovisual difamación e injurias en su contra.

Asimismo, la demanda asevera que las pruebas que se presentaron en el documental para sustentar las acusaciones contra el artista son falsas.

“En pocas palabras, este caso trata sobre los medios que anteponen sus propios beneficios a la verdad. Desde principios de octubre de 2024, Ample LLC y Warner Brothers fueron advertidos de que estaban promocionando y publicando información falsa en su búsqueda de me gustas, clics, descargas y dólares, y en detrimento de Chris Brown. Finalmente, el 27 de octubre de 2024 emitieron Chris Brown: A History of Violence, sabiendo que estaba lleno de mentiras y engaños y violaba los principios básicos del periodismo”, reza el documento.

Acusaciones

Una de las mujeres que presentó cargos contra Brown accedió a exponer su testimonio en la cinta. Se trató de una modelo y bailarina que lo acusó en 2022 de haberla agredido sexualmente en un yate de Sean Combs en Miami.

“Recuerdo que me recosté y pensé: ‘¿Por qué no puedo levantarme?’. Lo siguiente que supe fue que él estaba encima de mí y yo no podía moverme y dije ‘No’ y luego lo sentí... lo siguiente que supe fue que él estaba dentro de mí”, dijo la víctima identificada como Jane Doe en la demanda.

La defensa aseveró que las declaraciones de la mujer han sido desacreditadas en el pasado, alegando que en agosto de 2022 el caso fue desestimado debido a que la policía halló mensajes de textos enviados por Jane Doe que, según la demanda de Brown: "exponían su deshonestidad".

Asimismo, el intérprete de R&B acusa a la mujer de ejercer violencia de pareja y anexa una presunta orden de alejamiento que el exnovio de la modelo le interpuso en 2021 por agredirlo físicamente, amenazarlo con un cuchillo y acosarlo en redes sociales.

En la querella, Chris Brown asegura que el documental ha dañado su carrera y las posibles oportunidades comerciales.

"Sus acciones socavan no solo los esfuerzos que durante una década realizó el Sr. Brown para reconstruir su vida, sino también la credibilidad de los verdaderos sobrevivientes de la violencia", aseguró el abogado Levi McCathern en un comunicado.

"Este caso tiene como objetivo proteger la verdad. A pesar de que se les proporcionaron evidencias que refutan sus afirmaciones, los productores de este documental promovieron intencionadamente información falsa y difamatoria, ignorando deliberadamente sus obligaciones éticas como periodistas".