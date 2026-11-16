En esta imagen proporcionada por Marvel Studios, Pom Klementieff como Mantis, de izquierda a derecha, Groot (con la voz de Vin Diesel), Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord, Dave Bautista como Drax y Karen Gillan como Nebula en una escena de "Guardians of the Galaxy Vol. 3".

Chris Pratt dijo que le encantaría hacer una cuarta película de Guardianes de la Galaxia si James Gunn quisiera retomar la franquicia cinematográfica de Marvel tras su salida de DC Studios.

“Eso sería genial”, dijo Pratt a MovieZine cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una cuarta película. “Me encanta trabajar con James [Gunn]. Es un crack. No he tenido la oportunidad de hablar con él desde que salió la noticia… es curioso, porque cada vez que surge algo así y lo dices, puede convertirse en noticia de primera plana”.

“Lo único que diré es que me encanta James. Dirigió las tres películas y es bastante raro en este tipo de trilogías que el mismo director las dirija todas, así que si quisiera volver y retomar la saga, me encantaría”, añadió.

Pratt interpretó a Star-Lord/Peter Quill en las tres películas de Guardianes de la Galaxia de Marvel junto a Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Vin Diesel y Bradley Cooper. Pom Klementieff se unió al reparto en la segunda entrega.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenó en 2023 y estaba previsto que fuera la última película de la saga . Antes de su estreno, se reveló que Gunn y Peter Safran se convertirían en copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios. El lunes pasado se anunció que el dúo será reemplazado por Jeremy Latcham, exempleado de Marvel, quien ahora ocupará el cargo de presidente y director creativo de DC Studios.

Se daba por hecho que Gunn y Safran estaban a salvo de ser destituidos de sus cargos en DC Studios en medio de la fusión de Paramount y Warner Bros., aunque los codirectores ejecutivos de Skydance, David Ellison y Ynon Kreiz, optaron por incorporar a Latcham.