La cinta venezolana El nuevo pez que fuma , dirigida por Luis Fernández, ganó el premio como mejor largometraje latinoamericano en la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, realizada en Argentina el 14 de noviembre.

De acuerdo con lo informado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) en su cuenta de Instagram, el festival marplatense constituye el único encuentro de clase A en América Latina avalado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).

Por su parte, el Ministerio para la Cultura destacó que el largometraje llegó a las salas comerciales venezolanas el 15 de octubre como una reinterpretación libre del clásico dirigido por Román Chalbaud en 1977.

El argumento retrata a una joven actriz que debuta en 1976 durante el rodaje de la emblemática película homónima, asume el impacto personal de realizar un desnudo ante las cámaras y vuelve décadas después a enfrentarse con los vestigios de aquella experiencia al retomar la obra.

El reparto incluye a figuras venezolanas como Mimí Lazo, quien asistió a la gala en Argentina para recibir el galardón, y al actor español Fran Berenguer, entre otros intérpretes.

"Ver a nuestra inmensa Mimí Lazo recibir este reconocimiento es un recordatorio profundamente conmovedor de que la pasión, el talento y los sueños no tienen límites. Con lágrimas de emoción, más de 40 años de trayectoria y el alma puesta en cada personaje, Mimí nos demuestra que la constancia siempre encuentra su recompensa", destacó el CNAC.

La película de Fernández se une a otras obras vinculadas al país premiadas en Mar del Plata, como El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra, ganadora del Ástor de Oro a la mejor película en 2015, y Pelo malo, de Mariana Rondón, premiada en 2013 con el Ástor de Plata en las categorías de mejor dirección y mejor guion.

Detalles de la galardonada película

El filme constituye una versión contemporánea de la cinta de 1976 y fue grabado por completo en Venezuela como coproducción de la empresa española Eterno Pictures (El sueño eterno y Eterno Island) junto a las firmas venezolanas 8SML y Broadway en Español LLC.

Ambientada en un célebre burdel de los años setenta, la narración cruza deseo, traición y poder durante un rodaje en el que se borran los límites entre ficción y realidad. El reparto principal incluye también a Claudia Rojas, Andrés Lazo y Hugo Carregal, con producción ejecutiva de José Antonio Varela, David de Lima y Patricia González.

"Los nostálgicos de El pez que fuma sienten esto de que estoy profanando algo muy sagrado. Yo con Román Chalbaud, el director de la película, tuve una relación maravillosa. Nunca trabajé con él, pero fue una influencia benévola en mi vida. Era un gran tipo con una personalidad que afectaba en positivo a todo el mundo con el que yo entraba en contacto", afirmó Fernández en el pódcast The Way, disponible en YouTube.