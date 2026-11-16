El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

"Identidad confirmada", reza la publicación compartida hoy en Instagram, a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve (Dune) y todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028. El guion correrá a cargo de Steven Knight (Peaky Blinders).

"El mayor honor de mi vida"

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado (el papel) de 007 es el mayor honor de mi vida", dijo Pattinson tras conocer la noticia, según recoge un comunicado difundido esta tarde por Amazon MGM Studios.

"Decir que este papel es un sueño hecho realidad se quedaría corto. No podría estar más emocionado con esta colaboración y con el trabajo que nos espera con este maravilloso equipo", agregó el actor en la nota.

Con la elección de Pattinson como el nuevo James Bond finalizan cinco años de especulación sobre quién tomaría el testigo de Craig, que ha dado vida al famoso agente secreto desde 2006, con Casino Royale y durante cinco películas, hasta No time to die, en 2021.

En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner (Eternity), Josh O´Connor (Challengers), o Jack Lowden (Slow Horses), entre otros.

"Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007. Me llena de alegría dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. ¡Estoy deseando empezar!", declaró Villeneuve.

La primera de Amazon

La próxima película de la saga será además la primera desde que los estudios de Amazon tomasen el control creativo de la franquicia después de adquirir MGM, la empresa matriz de la serie, y tras la retirada de los productores habituales, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

En este sentido, el jefe de Prime Video y Amazon MGM Studios, Mike Hopkins, calificó de "excepcional" la elección de Pattinson como el nuevo 007 y aseguró que la "extraordinaria versatilidad" de Pattinson, así como "su magnética presencia en pantalla y su sutil intensidad" serán claves para poder continuar con el legado de Bond y seguir conquistando a audiencias de todo el mundo.

Pattinson saltó a la fama con su papel del vampiro Edward Cullen en la saga fantástica Crepúsculo y recientemente ha participado en películas como La Odisea, de Christopher Nolan, o Primetime, con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos premios Oscar.

FUENTE: Con información de Agencia EFE