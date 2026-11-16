Karol G aplaza último concierto en Ciudad de México por motivos de salud

La cantante colombiana Karol G reacciona mientras el cantautor estadounidense John Legend le entrega el Premio Internacional a la Excelencia Artística y el premio al Mejor Álbum Latino por "Tropicoqueta" durante los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante colombiana Karol G aplazó por motivos de salud su concierto previsto para este domingo en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

El espectáculo se reprogramará para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto, informaron los organizadores en un comunicado.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, señalaron la promotora Ocesa y Ens en un comunicado, sin precisar el padecimiento de la artista.

El anuncio se produjo después de dos presentaciones de la intérprete en la capital mexicana, correspondientes a su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’.

Los organizadores lamentaron que la cantante no pudiera compartir esta noche con quienes esperaban acompañarla y transmitieron su agradecimiento por el cariño, la energía y la comprensión de sus seguidores.

Las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar cambios.

Quienes deseen solicitar un reembolso podrán ingresar en su cuenta de Ticketmaster y seleccionar el botón de ayuda para recibir información sobre el procedimiento.

El comunicado también remite a la política de compra de la plataforma para resolver dudas.

Seis fechas

La presentación aplazada era la última de las seis fechas anunciadas para la etapa mexicana de la gira: tres en el Estadio BBVA de Monterrey, programadas para el 6, 7 y 8 de noviembre, y otras tantas en la capital, previstas originalmente del 13 al 15 de este mes.

Antes de comenzar este recorrido, Ocesa informó de que la gira contaba con 63 conciertos confirmados en distintos mercados y había vendido más de un millón de entradas durante su etapa norteamericana, con una ruta que también incluye Latinoamérica y Europa.

El pasado jueves, la cantante colombiana obtuvo en los Latin Grammy los premios a mejor álbum de música urbana por 'Tropicoqueta' e interpretación de reguetón por su colaboración con Feid 'Verano Rosa'.

FUENTE: Con información de EFE