Christian Nodal es hospitalizado de emergencia

Comunicado Nodal Comunicado del equipo de prensa de Christian Nodal. Captura de pantalla/Instagram/@nodal

"A todo el público que adquirió boletos para el evento de mañana 2 de octubre en el Palenque de Pachuca Hidalgo. Se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Christian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramando para el próximo lunes 14 de octubre en donde los boletos adquiridos, tendrán la misma validez", reza la misiva.

"Como siempre agradecemos su apoyo, cariño y comprensión de todos ustedes", concluye el texto.

Hospitalización

Trascendió que la noche del 1 de octubre, Christian Nodal fue internado de emergencia por un fuerte malestar que no se especificó. No obstante, según dijo el relacionista público del artista al medio mexicano El Universal, el intérprete de Adiós Amor padece una infección estomacal.

"Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa", comentó.

Asimismo, señaló que permanecerá internado las próximas 48 horas. Su estancia podría extenderse si los médicos así lo ordenan.

En redes sociales se viralizó una foto de Christian en la que se le observa acostado en una cama de hospital, dormido y conectado a unos monitores. En la imagen también se aprecia que la mano de una mujer le acaricia su cabello, se presume que su esposa, Ángela Aguilar, lo acompaña.

En días pasados, durante su participación en el programa de Youtube La Música, el cantante confesó que la razón por la que bajó de peso se debió a que si bien no comía comida chatarra, tenía los triglicéridos elevados.

"Tenía los triglicéridos altos por comer pura carne, porque yo soy bien carnívoro, entonces no lo considero comida chatarra, pero así de cosas prohibidas lo que no puedo comer es la carne. Llevo un buen rato haciendo dieta, como balanceado y todo el asunto, pero sí se me estaban yendo los triglicéridos muy al tope, por eso fue que pegué un bajón de peso, porque ya sentía que me daban ataques de ansiedad", comentó.