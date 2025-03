Christian Nodal habla sobre críticas que recibe por relación con Ángela Aguilar

No obstante, previo a la gran noche, Nodal ofreció una entrevista al medio N+ en la que abordó el odio que ha recibido en redes sociales desde que anunció su relación con Ángela Aguilar , y solo un mes después contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia.

"De eso van todas las redes sociales actualmente", dijo el intérprete de Botella tras botella a la periodista Danielle Dithurbide.

Nodal explicó que las personas se sienten con el derecho a opinar sobre vidas ajenas alegando que ejercen su derecho a expresarse libremente. Sin embargo, aprendió a hacer caso omiso y no dejar que el desconocimiento de terceros le afecte personal ni profesionalmente.

"La libertad de expresión se confunde con otras cosas.(...) Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila, creo que eso es lo que vale la pena".

En este sentido, el exponente del regional mexicano señaló que su prioridad es dar amor a quienes lo rodean.

"Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también, entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas, de lo que la gente se pueda imaginar".

Vida de casado

En una rueda de prensa celebrada a propósito de la presentación, el cantante aseguró que disfruta la etapa de la vida que está viviendo.

“Estoy enamorado, el amor es muy bonito", comentó.

Nodal señaló que la vida está llena de sorpresas, pero que estar rodeado de amor lo hace ser un hombre afortunado.

"Yo creo que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida yel amor es lo más bello que existe. Yo me siento muy afortunado en ese sentido".

Sobre los cuestionamientos acerca de la posibilidad de que él y Ángela agranden la familia, respondió: "Estamos muy jóvenes. Sí, yo creo que con los años y cuando sea el momento".