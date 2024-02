Yolanda Saldívar habla sobre asesinato de Selena en nueva docuserie

"Después de tantos años, creo que es hora de contar la verdadera historia. Mi familia reunió las pruebas y mostró diferentes versiones de lo que estaba sucediendo", declara Saldívar en la serie Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, de acuerdo con información reseñada en People en Español .

"Estaba asustada. Estaba atemorizada. Conocía sus secretos. Y creo que la gente merece conocer la verdad", agrega Saldívar, quien ha mantenido su inocencia.

En 1995 Yolanda tenía 35 años, cuando fue declarada culpable de asesinato en primer grado de Selena Quintanilla. Tras el suceso -ocurrido en la habitación de un hotel de Corpus Christi, Texas- Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a partir del 30 de marzo de 2025.

A sus 63 años y acercándose a la posible fecha de liberación, la autora de la muerte de la intérprete de éxitos como Amor prohibido, Como la flor y Bidi bidi bom bom revelará detalles de ese fatídico día que enlutó a la música latina.

"Titulado Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, el docuseries de dos partes de Oxygen muestra a Saldívar revelando nueva información sobre su relación con la cantante tejana y los aparentes secretos que dice Selena guardaba del mundo.

"Selena & Yolanda: The Secrets Between Them mostrará la versión nunca antes contada sobre la muerte de Selena Quintanilla, narrada por la misma Yolanda Saldívar", destaca Telemundo.