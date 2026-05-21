Emisora de radio en Reino Unido anuncia por error muerte de Carlos III

"Recordamos con profunda tristeza a los 52 inocentes asesinados en estos actos de maldad insensata, y el dolor persistente de sus seres queridos", declaró Carlos III

MIAMI.- Una emisora de radio que anunció por error la muerte del rey Carlos ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas. Radio Caroline, en Essex, Inglaterra, explicó que el error se debió a un fallo informático en su estudio principal, lo que provocó la emisión del comunicado equivocado.

"Debido a un fallo informático en nuestro estudio principal, el protocolo de notificación de fallecimiento de un monarca, que todas las emisoras del Reino Unido mantienen preparado aunque esperan no tener que utilizarlo, se activó accidentalmente el martes por la tarde, anunciando erróneamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey", declaró el director de la emisora, Peter Moore, en redes sociales.

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"Pedimos disculpas a Su Majestad el Rey y a nuestros oyentes por las molestias ocasionadas", declaró Moore.

Mensaje erróneo

Radio Caroline estaba emitiendo la canción What's Up de 4 Non Blondes cuando la música se interrumpió bruscamente.

En un fragmento publicado por el periódico británico The Telegraph, se escucha a un hombre decir: "Aquí Radio Caroline. Hemos suspendido nuestra programación habitual hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de Su Majestad el Rey Carlos III".

"Aquí Radio Caroline. Su Majestad el Rey Carlos III ha fallecido. Como muestra de respeto, emitiremos música ambiental continua hasta nuevo aviso", añadió el hombre.

"Los medios de comunicación han confirmado el fallecimiento de Su Majestad el Rey Carlos III (...) Por consiguiente, como muestra de respeto, Radio Caroline suspende su programación habitual", finalizaba el mensaje.

Posteriormente, se emitió el himno nacional británico.