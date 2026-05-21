jueves 21  de  mayo 2026
tecnología

EEUU otorgará $2.000 millones para impulsar industria de chips avanzados

De acuerdo con The Wall Street Journal, la multinacional IBM recibirá la mitad del paquete (1.000 millones de dólares), además de la subvención, para establecer lo que afirma ser la primera planta de fabricación de chips cuánticos especializados del país

El anuncio de IBM está relacionado con el incremento de las inversiones de las grandes tecnológicas dentro de Estados Unidos.

El anuncio de IBM está relacionado con el incremento de las inversiones de las grandes tecnológicas dentro de Estados Unidos.

ARISTAL BRANSON/ PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La administración del presidente Donald J. Trump, concederá 2.000 millones de dólares en subvenciones a nueve empresas de computación cuántica, en acuerdos que incluyen la adquisición de participaciones de capital por parte del gobierno federal, según The Wall Street Journal (WSJ).

Esta medida del Departamento de Comercio busca acelerar los planes oficiales para impulsar una industria que en los últimos meses ha atraído una oleada de inversiones privadas y corporativas.

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De acuerdo con el diario neoyorquino, la multinacional IBM recibirá la mitad del paquete (1.000 millones de dólares), además de la subvención, para establecer lo que afirma ser la primera planta de fabricación de chips cuánticos especializados del país. La empresa está creando una nueva línea de negocio centrada en este proyecto.

Por su parte, el fabricante de semiconductores GlobalFoundries obtendrá 375 millones de dólares, mientras que empresas como D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion, Atom Computing, PsiQuantum y Quantiniuum recibirán unos 100 millones de dólares cada una.

Por último, la firma emergente Diraq percibirá 38 millones.

Los fondos provienen de la Ley de Chips y Ciencia de 2022. Bajo la gestión del secretario de Comercio, Howard Lutnick, el Gobierno estadounidense ha adoptado una estrategia inusual que implica tomar participaciones minoritarias en las firmas tecnológicas respaldadas, como ya hizo recientemente al adquirir casi el 10% de Intel.

"La administración Trump está liderando al mundo hacia una nueva era de innovación estadounidense", afirmó Lutnick en un comunicado recogido por el rotativo.

Los mercados reaccionaron con fuertes alzas en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, con subidas de cerca del 7% para IBM y GlobalFoundries, y de un 15% para las cotizaciones de firmas de menor capitalización como D-Wave, Rigetti e Infleqtion.

FUENTE: Con información de EFE.

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