domingo 17  de  mayo 2026
FESTIVAL DE CANNES

Cinco cosas sobre la película "El ser querido" con Javier Bardem

La película, con Javier Bardem en el papel de un impulsivo director de cine, es una de las tres cintas españolas que compiten por la Palma de Oro en Cannes

Los actores Javier Barden y Victoria Luengo, protagonistas de El ser querido, tras el estreno en Cannes de la película.&nbsp;

Los actores Javier Barden y Victoria Luengo, protagonistas de El ser querido, tras el estreno en Cannes de la película. 

AFP

CANNES.- "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen, con el conocido actor Javier Bardem en el papel de un impulsivo director de cine, es una de las tres películas españolas que compiten por la Palma de Oro en Cannes.

Estas son cinco cosas sobre esta historia protagonizada por Bardem y Victoria Luengo.

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Una padre y una hija en un rodaje

El filme muestra el reencuentro entre Esteban Martínez, un famoso director que vuelve a España tras triunfar en Estados Unidos, con su hija actriz, a la que no ve desde hace una década. Le propone trabajar en su próxima película, que será rodada en las islas Canarias.

Sorogoyen, que escribió el guión junto a su colaboradora habitual Isabel Peña, explica que la relación de un padre y una hija le permitió hablar de muchos sentimientos.

"Hay un amor, aunque sea una relación tormentosa, dolorosa, ausente a veces, no deja de haber un amor, no deja de haber un deseo, un sentimiento muy fuerte", dice a la AFP.

La idea de ambientar la acción en un rodaje llegó más tarde, cuando ya sabía que iba a trabajar con Bardem y Luengo, dos actores "soñados".

"Hace tiempo que quería contar algo sobre el mundo del cine, me apasiona mucho el mundo en el que vivimos porque pertenezco a él y porque lo conozco de sobra", cuenta el cineasta madrileño.

Masculinidad tóxica

Situar la historia en el sector del cine, un "mundo muy jerarquizado", permitió abordar la masculinidad tóxica que desprende el personaje de Bardem. Su carácter colérico hace trizas la relación con su hija y el ambiente de trabajo.

Aunque en un principio este sentimiento no estaba tan presente, con el tiempo se fue imponiendo en el relato.

"No era para nada el tema que más nos interesaba, pero vivimos en este mundo, sabemos cómo es y creo que la escritura navegó sola hacia ese lugar", recuerda Sorogoyen.

"Ahora que veo la película y pienso en ella, me parece importante, por supuesto, me gusta que hable de eso, me gusta que lo ponga sobre la mesa", añade.

Trabajar con Bardem

Sorogoyen, un director experimentado con numerosos premios Goya a sus espaldas y que presentó en Cannes "As bestas" (2022) fuera de competición, nunca había trabajado con Bardem.

Antes de empezar el rodaje, el cineasta dijo que "estaba muy a la expectativa de cómo iba a ser trabajar con este hombre, esta estrella, este icono", y al final resultó ser "una persona sencillísima, muy trabajadora y muy profesional, a la que le encanta el riesgo".

Para Luengo, trabajar con el oscarizado actor fue "muy bonito".

"Javier es una persona muy accesible, muy de igual a igual, muy generoso en su trabajo y también en la vida. Me sentí muy bien con él y me he sentido muy respetada también por él", explicó la actriz en Cannes.

"Una gran cara"

"El ser querido" es una película con mucho diálogo, pero también con planos largos que escrutan el rostro y las expresiones.

"A Rodrigo le gusta acercarse a las caras", dice bromeando Bardem. "Y aquí hay una gran cara", comenta señalando su propia faz. "Le decía: 'ten cuidado porque cuando veamos la película [en la gran sala de Cannes], voy a estar así'", comenta tapándose los ojos.

De todas formas, dice el intérprete, Sorogoyen se centra en los rostros porque "sabe que el mejor efecto especial del cine es la emoción humana".

Escena en el restaurante

La cinta empieza con una larga secuencia en un restaurante, donde se reencuentran por primera vez Esteban y su hija. Bardem y Luengo tenían una parte del diálogo escrito pero tuvieron que improvisar el resto.

"Fue una escena rodada en tiempo real, basada en la improvisación, pero con una estructura muy clara de qué se tenía que hablar y a dónde teníamos que dirigir la escena", explica Bardem.

"Había ocho o diez páginas escritas. Teníamos que entrar en ese diálogo, pero cómo entrar y cómo salir dependía de Victoria y de mí", añade.

Luengo admite que en ese primer día de rodaje estaba muy nerviosa, "pero después de la primera secuencia que rodamos, que fue improvisada y un salto al vacío muy grande" ya estuvo más tranquila.

FUENTE: AFP

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