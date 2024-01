Cineasta apoya a actriz Itziar Ituño por participar en manifestación sobre presos de ETA

Embed

Posición de la actriz censurada

"Me parece lamentable que se vuelva a instaurar cualquier tipo de censura. No creo que haya hecho nada ilegal, simplemente ha dado su opinión, con la que se puede estar o no de acuerdo", criticó el realizador madrileño en una entrevista concedida a Europa Press.

No obstante, el director, guionista, productor y actor -que este jueves recibió el Premio Puente de Toledo a su trayectoria durante la Gala de Inauguración de la 42 Semana de Cine Español de Carabanchel- reconoció que este tipo de censura ha existido siempre y ha llamado a superar estas cosas.

Fernando Colomo (Madrid, 1946) enfatizó la ilusión que le genera el reconocimiento de la Semana de Carabanchel, un evento cinéfilo que conoce casi desde que empezó hace 42 años, primero como espectador, pues vivía cerca del cine de Paseo de Extremadura donde comenzó a celebrarse, y más tarde como cineasta.

El director de Al sur de Granada, Bajarse al moro o La vida alegre, destacó el entusiasmo por el cine español que acompaña siempre a esta Semana. "Es un certamen al que he tenido siempre mucho cariño, con gente muy cinéfila, y además desde un barrio tan típico como Carabanchel", remarcó.

FUENTE: Europa Press