lunes 11  de  mayo 2026
CINE

Joven cineasta Ethan Malka triunfa en muestra estudiantil en The Palm Beaches

El joven, de 18 años, obtuvo reconocimiento con tres importantes nominaciones en las once categorías del

El joven cineasta Ethan Malka se consolida como una de las nuevas promesas del cine estudiantil

El joven cineasta Ethan Malka se consolida como una de las nuevas promesas del cine estudiantil

Cortesía / New Concept PR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El joven cineasta Ethan Malka se consolida como una de las nuevas promesas del cine estudiantil en Estados Unidos tras destacar en la 31ª edición del Palm Beaches Student Showcase of Films (SSOF), el festival estudiantil de cine más importante de Florida, realizado en el reconocido Maltz Jupiter Theatre.

Con más de 630 producciones estudiantiles provenientes de noventa y seis escuelas y universidades de Florida, el joven de dieciocho años obtuvo reconocimiento con tres importantes nominaciones en las once categorías, resaltando su creatividad, visión cinematográfica y capacidad narrativa a tan temprana edad.

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Sus nominaciones incluyeron Mejor PSA Ambiental por su proyecto de conciencia ecológica A Cleaner Future, Mejor Guion por su próximo proyecto cinematográfico Encore y Mejor Cortometraje de High School por The Experiment.

El PSA ambiental A Cleaner Future fue creado junto al joven creativo Landon D’Alessandro, reflejando la pasión de ambos filmmakers por el storytelling, la conciencia ambiental y el impacto social.

De las tres nominaciones, Ethan obtuvo dos importantes premios, ganando las categorías de Mejor PSA Ambiental y Mejor Cortometraje de High School.

“El Palm Beaches Student Showcase of Films es reconocido como una de las principales plataformas para jóvenes cineastas en Estados Unidos, reuniendo cada año a estudiantes, productores, actores y profesionales de la industria del entretenimiento”, comentó la Comisionada de Cine de Palm Beach, Michelle Hillery.

Última edición

La edición 2026 contó con la participación de celebridades como Vanilla Ice, la actriz Melodie Rose Romano, el actor Hank Greenspan y el reconocido conservacionista y presentador de televisión Jeff Corwin.

Durante el evento, Ethan también compartió la alfombra roja con el multipremiado artista Vanilla Ice, quien forma parte del panel de 50 jurados del festival, así como con el actor de Hollywood Bruce Soscia, quien ha trabajado en galardonadas películas como El Pianista y junto a reconocidas estrellas como Adrien Brody, Rob Lowe y Liam Neeson.

Ethan inició su formación artística desde muy joven en Bak Middle School of the Arts, una de las instituciones artísticas más prestigiosas de Florida. Posteriormente, continuó desarrollando su talento creativo en la reconocida Alexander W. Dreyfoos School of the Arts, institución consistentemente posicionada entre las mejores escuelas de artes de los Estados Unidos y reconocida por formar destacados talentos en cine, actuación y producción audiovisual.

Tras el éxito de sus recientes proyectos, Malka se prepara ahora para iniciar la producción junto a Landon D’Alessandro de su guion nominado, Encore, mientras también se alista para filmar su próximo proyecto, Stake.

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