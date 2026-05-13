miércoles 13  de  mayo 2026
SÉPTIMO ARTE

Cineasta Peter Jackson trabaja en una película sobre "Tintín"

El cineasta no quiso revelar en qué historia se basará su cinta pero señaló que cuando termine el guión se lo mandará a Spielberg antes de comenzar a grabar

El director, guionista y productor neozelandés Peter Jackson recibe su Palma de Oro Honorífica en el escenario durante la ceremonia de inauguración de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, al sur de Francia, el 12 de mayo de 2026.&nbsp;

El director, guionista y productor neozelandés Peter Jackson recibe su Palma de Oro Honorífica en el escenario durante la ceremonia de inauguración de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, al sur de Francia, el 12 de mayo de 2026. 

AFP/ Sameer Al-Doumy

CANNES.- El cineasta neozelandés Peter Jackson reveló este miércoles en Cannes que trabaja en una nueva película inspirada en las aventuras de Tintín, tomando el testigo de Steven Spielberg, que firmó en 2011 la cinta de animación El secreto del unicornio.

"El acuerdo era que Steven dirigiría una película y yo otra", explicó el director de la trilogía de El señor de los anillos durante un encuentro con prensa y cinéfilos en la famosa localidad de la Costa Azul francesa.

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"Steven ya hizo su película y desde entonces, en los últimos quince años, todavía no he hecho la mía", añadió el director, que coprodujo la película de Spielberg sobre el personaje de historieta creado por el dibujante belga Hergé.

Jackson indicó que está trabajando "en un guión de Tintín" con su pareja Fran Walsh. "Estoy escribiendo el guión aquí, en mi habitación de hotel", dijo a la AFP.

Detalles

El cineasta no quiso revelar en qué historia se basará su cinta pero señaló que cuando termine el guión se lo mandará a Spielberg antes de comenzar a grabar.

"Cuando tengamos una primera versión terminada, se la enviaremos a Steven (...) quizá no le guste y tengamos que basarnos en otros álbumes. Pero no creo que eso pase", añadió.

El padre de trilogía de El señor de los anillos recibió el martes durante la ceremonia de inauguración del Festival de Cannes una Palma de Oro honorífica de las manos del actor Elijah Wood, quien dio vida al "hobbit" Frodo Bolsón.

FUENTE: AFP

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