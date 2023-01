Cinta "M3gan" tiene sólido debut, pero no supera a "Avatar"

Una vista del estreno de la cinta Avatar: The Way of Water en Estados Unidos el 12 de diciembre de 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

NUEVA YORK.- La cinta de terror de Blumhouse M3gan obtuvo un increíble fin de semana de estreno, debutando con una recaudación de 30,3 millones de dólares, de acuerdo con estimados publicados por el estudio, al tiempo que Avatar : The Way of Water siguió con su dominio en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

Las audiencias dieron a la cinta una puntuación de B en CinemaScore, aunque los comentarios -y una puntuación de 94% en Rotten Tomatoes- fueron más fuertes para el moderno y tecnológico giro de un thriller parecido a Child's Play. La recaudación internacional ascendió a 10 millones de dólares.

Pero mientras que M3gan atrajo a audiencias que acudieron a salas 2D, las pantallas de otros formatos siguieron ocupadas por Avatar: The Way of Water de James Cameron. La secuela de tres horas de duración siguió en la cima de la taquilla de Estados Unidos y Canadá por cuarta semana consecutiva con una recaudación de 45 millones de dólares.

El espectáculo de ciencia ficción de Cameron ya superó los 500 millones de dólares domésticamente y los 1.700 millones de dólares a nivel internacional.

A continuación, las cifras estimadas por venta de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore.

1. Avatar: The Way of Water, 45 millones de dólares.

2. M3gan, 30,2 millones.

3. Puss in Boots: The Last Wish, 13,1 millones.

4. A Man Called Otto, 4,2 millones.

5. Black Panther: Wakanda Forever, 4 millones.

6. Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody, 2,4 millones.

7. The Whale, 1,5 millones.

8. Babylon, 1,4 millones.

9. Violent Night, 740.000.

10. The Menu, 713.000.

FUENTE: AP