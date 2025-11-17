lunes 17  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

Cirque du Soleil nombra a Mark Cornell como nuevo presidente

El grupo ha destacado que el nuevo presidente y CEO aporta una amplia experiencia en los sectores del entretenimiento, las artes y los bienes de consumo de lujo

El elenco de Songblazers del Cirque du Soleil actúa durante un evento de preestreno para la prensa en el Fisher Center for the Performing Arts el 5 de junio de 2024 en Nashville, Tennessee.

El elenco de Songblazers del Cirque du Soleil actúa durante un evento de preestreno para la prensa en el Fisher Center for the Performing Arts el 5 de junio de 2024 en Nashville, Tennessee.

Getty Images/AFP/Terry Wyatt

MADRID.- El grupo de entretenimiento en vivo Cirque du Soleil nombró a Mark Cornell como presidente y consejero delegado (CEO), con efecto a partir del próximo 17 de noviembre, para sustituir a Daniel Lamarre, quien ha ejercido como CEO interino desde abril de 2025.

Lamarre, que dirigió Cirque du Soleil durante casi 20 años hasta 2021, volverá a desempeñar su cargo como vicepresidente ejecutivo del consejo de administración y se centrará en el desarrollo comercial de Cirque du Soleil a nivel mundial, según ha explicado la compañía en un comunicado.

El grupo ha destacado que el nuevo presidente y CEO aporta una amplia experiencia internacional en los sectores del entretenimiento, las artes y los bienes de consumo de lujo.

Cornell ha ocupado cargos de alta dirección en ATG Entertainment, Moët Hennessy USA, Sotheby's Europe y Krug Champagne.

"Mark Cornell encarna un liderazgo audaz y la excelencia operativa. Su incorporación supone un hito importante en nuestro objetivo de ampliar nuestra presencia global y enriquecer la experiencia que ofrecemos al público de todo el mundo", han afirmado Gabriel de Alba y Jim Murren, copresidentes del consejo de administración de Cirque du Soleil.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MasEscena (@masescena)

Nuevo presidente

Cornell posee un MBA por el IMD de Lausana y un diploma de posgrado otorgado por el Chartered Institute of Marketing. Antiguo oficial del ejército británico, ha sido distinguido con diversas condecoraciones en reconocimiento a su servicio.

"Es un honor unirme a Cirque du Soleil, un icono mundial de la creatividad y la innovación. Admiro esta marca desde hace muchos años, no sólo por su excelencia artística, sino también por su capacidad para conectar culturas e inspirar al público de todo el mundo. Estoy deseando colaborar con los talentosos equipos de Montreal y de todo el mundo para escribir el siguiente capítulo de este extraordinario viaje", apuntó Cornell.

El nuevo presidente y CEO del grupo se trasladará a Montreal (Canadá), sede de la oficina central internacional de Cirque du Soleil, para dirigir la organización junto con sus equipos locales y globales.

FUENTE: Europa Press

