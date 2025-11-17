lunes 17  de  noviembre 2025
Adele debuta como actriz en nueva película de Tom Ford

Cry to Heaven será la primera incursión de Adele en la actuación, aunque anteriormente había insinuado su interés por aparecer en la gran pantalla

La cantante británica Adele Laurie Blue Adkins, también conocida como Adele, posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2022 en Londres el 8 de febrero de 2022.

La cantante británica Adele Laurie Blue Adkins, también conocida como Adele, posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2022 en Londres el 8 de febrero de 2022.

AFP/Niklas HALLE'N
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Adele está lista para tomar un nuevo riesgo artístico. Esta vez, la ganadora del Grammy dará sus primeros pasos en otra industria, debutando como actriz en la próxima película de Tom Ford, Cry to Heaven, junto a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Owen Cooper.

En su nueva incursión como director, el diseñador de moda adaptará la novela homónima de Anne Rice, que narra la historia de Guido Maffeo, un campesino, y su alumno Tonio Treschi, último descendiente de una familia noble, confirmó E! News.

En la novela, ambientada en el siglo XVIII, ambos hombres fueron castrados a temprana edad para preservar sus voces de soprano y que pudieran destacar en la ópera. Sin embargo, Guido pierde su voz al cumplir 18 años y se convierte en el maestro de Tonio, quien posee una voz particularmente impresionante. Con el paso del tiempo, Tonio se cansa de su situación impuesta y jura vengarse de su padre, Carlo, quien lo castró a los 15 años.

Aunque esta es la primera incursión de Adele en la actuación, la intérprete de Hello había insinuado anteriormente que le interesaría un papel en la gran pantalla.

"Hay una película que quiero hacer, pero el director no está mentalmente preparado para escribir el guion. No les daré ninguna pista. Lo molesto de vez en cuando con el tema, pero todavía no está listo. Es el único papel que quiero. Porque creo que lo haría realmente bien", declaró la cantante a The Hollywood Reporter en 2023.

Aún no ha aclarado si se refería a la película de Ford.

Director y visionario en moda

Cry to Heaven marca el regreso de Ford al cine tras Nocturnal Animals, protagonizada por Amy Adams en 2016.

El reparto también incluye a Hunter Schafer, estrella de Euphoria, Colin Firth, Ciarán Hinds, Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal y otros. A pesar de contar con solo dos películas en su haber (debutó como director con A Single Man en 2009, el diseñador de 64 años confirmó previamente su intención de abandonar definitivamente la industria de la moda para dedicarse al cine.

"Quiero pasar los próximos 20 años de mi vida haciendo películas. El tiempo apremia. Y por eso era hora de decir adiós a la moda. La moda es cosa de jóvenes", declaró a GQ en 2023.

