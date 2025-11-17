lunes 17  de  noviembre 2025
HOMENAJES

Tom Cruise enaltece poder del cine al recibir Óscar honorífico

Cruise, una de las más taquilleras figuras del cine, ha sido nominado cuatro veces a los premios Óscar, pero nunca ha conquistado la estatuilla

El actor y productor estadounidense Tom Cruise posa con su Premio Óscar Honorífico en el escenario durante la 16ª edición de los Premios Governors en el salón de baile Ray Dolby del Ovation Hollywood en Los Ángeles el 16 de noviembre de 2025.

AFP/Michael Tran

LOS ÁNGELES.- El actor estadounidense Tom Cruise recibió una ovación de pie de la crema y nata de Hollywood que se congregó la noche de este domingo para premiarle con un Óscar honorario, la primera estatuilla dorada de su carrera.

"Escribir un discurso de cuatro minutos para celebrar los 45 años de carrera es lo que en esta ciudad se conoce como una misión imposible", bromeó el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien dirigió a Cruise en la venidera Judy.

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Lady Gaga revela que rodó "A Star is Born" bajo los efectos del litio
La escritora Zoé Valdés y su novela Hijas de Cuba. 
LETRAS

Ser una hija de Cuba, en la mirada de Zoé Valdés

Al ritmo de la inconfundible banda sonora de Misión imposible, saga que ha marcado la carrera del actor estadounidense, Cruise, de 63 años, subió al escenario del Salón Dolby de Hollywood arropado por el efusivo reconocimiento de pares como Colin Farrell y Emilio Estévez, con quienes compartió pantalla, así como el legendario Steven Spielberg quien lo dirigió en Minority Report y Guerra de los mundos.

Con un reiterado agradecimiento, un conmovido Cruise tomó el micrófono.

"Mi amor por el cine comenzó desde muy joven (...) La gran pantalla es el espacio que me despertó hambre por la aventura, por el conocimiento, por entender a la humanidad, por crear personajes, contar historias, ver el mundo. Me abrió los ojos", dijo la estrella.

Cruise, una de las más taquilleras figuras del entretenimiento, con más de 50 películas en su currículo y conocido por realizar sus temerosas escenas de acción sin dobles, ha sido nominado cuatro veces a los premios Óscar, pero nunca ha conquistado la estatuilla.

Los Óscar honorarios, que también entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anualmente, reconocen a leyendas de la industria por su trayectoria, así como sus aportes al cine.

"Esta noche no solo celebramos una filmografía, celebramos una vida de trabajo", dijo Iñárritu, quien arrancó risas al decir que trabajando juntos vio a Cruise ejecutar la más peligrosa maniobra de acción posible. "Este hombre comió más chile que cualquier mexicano".

Cruise no sólo devolvió los elogios a Iñárritu y a sus pares, sino que dedicó menciones especiales a los otros homenajeados de la noche, entre ellos Dolly Parton, quien recibió el premio Jean Hersholt por su labor humanitaria.

Parton, de 79 años, había anticipado que por motivos de salud no atendería el evento y agradeció la estatuilla con un video.

"Nosotros no teníamos mucho para compartir, pero mi mamá y mi papá me enseñaron que mientras más das, más bendiciones recibes", dijo la leyenda del country, quien contribuye a la educación y otras causas sociales con su Fundación Dollywood.

De cara al Óscar

Bajo una copiosa lluvia en Los Ángeles, las estrellas marcaron presencia en la 16ª edición de la gala que también ofrece una oportunidad a los ejecutivos de los estudios y a los actores de comenzar su campaña por los Óscar, que se entregarán en marzo de 2026.

En la antesala a la gala, Ryan Coogler, quien dirigió la cinta de horror Sinners, una de las favoritas de la temporada, recibió un efusivo saludo de Jacob Elordi, quien encarnó al Frankenstein de Guillermo del Toro.

Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, saludó animadamente con Wagner Morua, protagonista de El agente secreto, con la cual Brasil busca competir por el Óscar a mejor película internacional que ganó este año por primera vez.

A pocos metros, conversaban Elle Fanning y Renate Reinsve, actrices de Valor Sentimental, la apuesta noruega para disputar también la codiciada estatuilla internacional.

Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jonathan Bailey, protagonistas de la esperada Wicked: For Good que está por llegar a los cines, también se codearon con sus colegas.

La Academia también honró a Wynn Thomas, uno de los diseñadores de producción más influyentes de Hollywood.

FUENTE: AFP

