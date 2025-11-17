lunes 17  de  noviembre 2025
Lady Gaga revela que rodó "A Star is Born" bajo los efectos del litio

La artista, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, reveló que estuvo internada en un hospital psiquiátrico en 2018 luego de cancelar su gira mundial Joanne

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.

AFP/Benjamin Cremel

AFP/Benjamin Cremel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una entrevista para la portada de Rolling Stone, Lady Gaga habló con honestidad sobre su lucha con la salud mental. La cantante y actriz reveló que filmó su exitoso largometraje A Star Is Born bajo los efectos del litio, medicamento utilizado como estabilizador del estado de ánimo.

Posteriormente al rodaje, Gaga se embarcó en la gira mundial Joanne en agosto de 2017. En febrero de 2018, Gaga, quien padece fibromialgia, un trastorno de dolor crónico, anunció la cancelación del resto de las fechas para centrarse en su bienestar.

 
Ser una hija de Cuba, en la mirada de Zoé Valdés

Cirque du Soleil nombra a Mark Cornell como nuevo presidente

Ahora, la intérprete de Bad Romance afirmó haber sufrido un brote psicótico.

“Un día mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a mi hermana’. Y cancelé la gira para ingresar en un hospital psiquiátrico. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada… Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador”, expresó.

La artista, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, reveló que llegó a pensar que no se recuperaría.

"Hoy me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede terminar esto”, añadió.

Problemas de salud

En su documental de 2017, Gaga: Five Foot Two, la también compositora habló abiertamente sobre sus problemas de salud y se la vio sometiéndose a tratamientos para aliviar los espasmos musculares.

"¿Me veo patética? Me da mucha vergüenza", pregunta en una escena, cubriéndose el rostro con las manos para ocultar las lágrimas.

Meses después de cancelar su gira mundial, Gaga fue homenajeada en la gala benéfica del premio SAG-AFTRA Patron of the Artists y aprovechó su discurso de aceptación para hablar abiertamente sobre las crisis nerviosas que la llevaron a buscar ayuda.

"Después de años y años diciendo que sí a trabajos, entrevistas, eventos (...) y después de trabajar incansablemente para alcanzar mis sueños, poco a poco la palabra 'sí' se volvió demasiado automática y mi voz interior se apagó, algo que ahora sé que es muy perjudicial", reveló.

Agregó que padeció síntomas de disociación y estrés postraumático, y que no contaba con un equipo médico que incluyera apoyo en salud mental.

“Esto luego se transformó en dolor físico crónico, fibromialgia, ataques de pánico, respuestas traumáticas agudas y espirales mentales debilitantes que han incluido ideación suicida y comportamiento masoquista. Bien. He terminado con mi lista, pero esa lista cambió mi vida. Y no la cambió para bien", explicó.

La cantante de Poker Face dijo que fue tarde cuando recibió ayuda, pero expresó su esperanza de poder marcar la diferencia para otros.


Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

  
BOLIVIA

¿Qué podría haber detrás de la liberación en Áñez en Bolivia?

 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa


Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile


VENEZUELA

María Corina Machado insta a Europa a actuar ante la "dictadura criminal" de Maduro

