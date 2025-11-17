Ser una hija de Cuba, en la mirada de Zoé Valdés

MIAMI .- En la historia de las naciones las mujeres tenemos una misión especial, no solo por las condiciones biológicas de que nos dota la naturaleza, hay rasgos específicos de la feminidad que no nos hacen superiores a nuestros semejantes y pares en la especie, los hombres, pero sí diferentes.

La intuición femenina, llamada sexto sentido; la vocación de proteger, la compasión, la empatía, son todos detalles característicos del género femenino, intrínsecos a la maternidad que aun sin materializarse constituye un don exclusivo.

En el caso de las mujeres nacidas en esa pequeña isla del Caribe nombrada Cuba, la otrora llamada Llave del Nuevo Mundo, la historia ha requerido de nosotras, además de los atributos innatos del género, también, desarrollar otras capacidades porque al igual que todos somos hijos de las circunstancias, el instante terrenal vivido por féminas cubanas, ha dejado nombres que son sello de cada época y símbolo que muestran cómo se fue tejiendo la nacionalidad.

Historias como la de Amalia Simoni, joven aristócrata camagüeyana de rancio abolengo que por su amor al “Mayor”, Ignacio Agramonte, dio a luz en la manigua en plena gesta independentista; la de Mariana Grajales, la madre de los Maceo, a la que el dolor de la viudez temprana y las pérdidas de hijos héroes de guerra, no le apagaron el ímpetu; otras, como la de Amalia Goiry de la Hoz, joven habanera fallecida en el parto en 1901, que de la leyenda contada alrededor del momento de la exhumación de sus restos, pasó a llamarse La Milagrosa y de la que hasta hoy una escultura erigida en el lugar de su tumba permanece como sitio de fe de nacionales y peregrinos en la necrópolis de Colón.

Todos son nombres de mujeres resonantes en la memoria de la nación, que de un siglo a otro y hasta nuestros días reafirman ese lado femenino de la nacionalidad cubana.

Pues inspirada en ellas, porque es una martiana confesa convencida de que honrar, honra, también porque es parte de ese linaje de mujeres románticas, soñadoras, impetuosas, empecinadas, desafiantes, arrojadas, comprometidas, apasionadas, temerarias y patriotas incondicionales, la escritora cubana Zoé Valdés concibió un libro al que ha titulado Hijas de Cuba.

Como explicó la autora durante la presentación del volumen ocurrida el viernes 14 de noviembre en Sentir Cubano, el título del compendio está inspirado en el del libro Hija de Cuba, de la poetiza y exprisionera política María Elena Cruz Varela, cuyo nombre también está incluido en estas páginas.

A través de nombres de mujeres, que Zoé aclara, no son todos y, por lo tanto, podría dar lugar a una segunda edición, la escritora, poetisa, activista y exiliada política, radicada en París, hace un dibujo de la historia. Desde el pasaje que describe la leyenda de una joven al que le atribuyen el origen del nombre de La Habana, pasando por otros imprescindibles que recrean la nación, tanto en el territorio insular como en el destierro y teniendo en sus páginas la mención de aquellas que con el desempeño de su hacer cotidiano en todos los tiempos, en el decir de Zoé merecen reconocimiento, Hijas de Cuba, es un rasgo que refleja la bondad, la honestidad y sentido justiciero de una mujer que no es conocida por desperdiciar elogios.

Patriotas insignes, opositoras de estos tiempos, madres heroínas, escritoras, periodistas, artistas, dignatarias; desde las más reconocidas hasta otras cuyas identidades no han sido expuestas en los grandes escenarios pero que en el criterio de la autora tienen una trayectoria de mérito, de eso se trata Hijas de Cuba.

Con una obra en portada de la artista plástica Sita Gómez (cubanoamericana nacida en París) inspirada en Carmen Zayas Bazán, esposa de José Martí, y su hijo pepito, el volumen es el resultado de la primera colaboración editorial conjunta entre Sentir Cubano, tienda y centro de promoción en Miami y el sello de la autora ZV Lunáticas.

Aunque Zoé aclara que el libro no tiene pretensiones literarias, lo que sí está claro es que resulta imprescindible para rescatar esos fragmentos de historia cubana, contados desde nombres de mujeres que han dispuesto sus virtudes, aciertos y desaciertos para forjar nuestra identidad.

@IlianaLavastida