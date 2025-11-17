lunes 17  de  noviembre 2025
LETRAS

Ser una hija de Cuba, en la mirada de Zoé Valdés

El reciente compendio de la escritora cubana, en un esfuerzo del sello editorial de la autora y el centro Sentir Cubano, constituye un resumen imprescindible que recrea nuestra historia a través de nombres de mujeres

La escritora Zoé Valdés y su novela Hijas de Cuba.&nbsp;

La escritora Zoé Valdés y su novela Hijas de Cuba

Collage/Cortesía de la autora
Por ILIANA LAVASTIDA

MIAMI.- En la historia de las naciones las mujeres tenemos una misión especial, no solo por las condiciones biológicas de que nos dota la naturaleza, hay rasgos específicos de la feminidad que no nos hacen superiores a nuestros semejantes y pares en la especie, los hombres, pero sí diferentes.

La intuición femenina, llamada sexto sentido; la vocación de proteger, la compasión, la empatía, son todos detalles característicos del género femenino, intrínsecos a la maternidad que aun sin materializarse constituye un don exclusivo.

Lee además
“Batista. El Hombre de Cuba”: el filme de Zoé Valdés al que usted puede contribuir.
RECAUDACIÓN

Zoé Valdés prepara película sobre Batista y usted puede ser parte del proyecto
Captura de pantalla. 
MESA REDONDA

Zoé Valdés y Lorent Saleh analizan los escenarios en Cuba y Venezuela

En el caso de las mujeres nacidas en esa pequeña isla del Caribe nombrada Cuba, la otrora llamada Llave del Nuevo Mundo, la historia ha requerido de nosotras, además de los atributos innatos del género, también, desarrollar otras capacidades porque al igual que todos somos hijos de las circunstancias, el instante terrenal vivido por féminas cubanas, ha dejado nombres que son sello de cada época y símbolo que muestran cómo se fue tejiendo la nacionalidad.

Historias como la de Amalia Simoni, joven aristócrata camagüeyana de rancio abolengo que por su amor al “Mayor”, Ignacio Agramonte, dio a luz en la manigua en plena gesta independentista; la de Mariana Grajales, la madre de los Maceo, a la que el dolor de la viudez temprana y las pérdidas de hijos héroes de guerra, no le apagaron el ímpetu; otras, como la de Amalia Goiry de la Hoz, joven habanera fallecida en el parto en 1901, que de la leyenda contada alrededor del momento de la exhumación de sus restos, pasó a llamarse La Milagrosa y de la que hasta hoy una escultura erigida en el lugar de su tumba permanece como sitio de fe de nacionales y peregrinos en la necrópolis de Colón.

Todos son nombres de mujeres resonantes en la memoria de la nación, que de un siglo a otro y hasta nuestros días reafirman ese lado femenino de la nacionalidad cubana.

Pues inspirada en ellas, porque es una martiana confesa convencida de que honrar, honra, también porque es parte de ese linaje de mujeres románticas, soñadoras, impetuosas, empecinadas, desafiantes, arrojadas, comprometidas, apasionadas, temerarias y patriotas incondicionales, la escritora cubana Zoé Valdés concibió un libro al que ha titulado Hijas de Cuba.

Como explicó la autora durante la presentación del volumen ocurrida el viernes 14 de noviembre en Sentir Cubano, el título del compendio está inspirado en el del libro Hija de Cuba, de la poetiza y exprisionera política María Elena Cruz Varela, cuyo nombre también está incluido en estas páginas.

A través de nombres de mujeres, que Zoé aclara, no son todos y, por lo tanto, podría dar lugar a una segunda edición, la escritora, poetisa, activista y exiliada política, radicada en París, hace un dibujo de la historia. Desde el pasaje que describe la leyenda de una joven al que le atribuyen el origen del nombre de La Habana, pasando por otros imprescindibles que recrean la nación, tanto en el territorio insular como en el destierro y teniendo en sus páginas la mención de aquellas que con el desempeño de su hacer cotidiano en todos los tiempos, en el decir de Zoé merecen reconocimiento, Hijas de Cuba, es un rasgo que refleja la bondad, la honestidad y sentido justiciero de una mujer que no es conocida por desperdiciar elogios.

Patriotas insignes, opositoras de estos tiempos, madres heroínas, escritoras, periodistas, artistas, dignatarias; desde las más reconocidas hasta otras cuyas identidades no han sido expuestas en los grandes escenarios pero que en el criterio de la autora tienen una trayectoria de mérito, de eso se trata Hijas de Cuba.

Con una obra en portada de la artista plástica Sita Gómez (cubanoamericana nacida en París) inspirada en Carmen Zayas Bazán, esposa de José Martí, y su hijo pepito, el volumen es el resultado de la primera colaboración editorial conjunta entre Sentir Cubano, tienda y centro de promoción en Miami y el sello de la autora ZV Lunáticas.

Aunque Zoé aclara que el libro no tiene pretensiones literarias, lo que sí está claro es que resulta imprescindible para rescatar esos fragmentos de historia cubana, contados desde nombres de mujeres que han dispuesto sus virtudes, aciertos y desaciertos para forjar nuestra identidad.

@IlianaLavastida

Temas
Te puede interesar

"Zoé Valdés es, sin duda, la escritora más libre del exilio cubano"

Lady Gaga revela que rodó "A Star is Born" bajo los efectos del litio

Cirque du Soleil nombra a Mark Cornell como nuevo presidente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

La expresidenta Jeanine Áñez sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.  
BOLIVIA

¿Qué podría haber detrás de la liberación en Áñez en Bolivia?

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado insta a Europa a actuar ante la "dictadura criminal" de Maduro

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
POLÉMICA

Presidente Trump anuncia que respalda publicación de archivos de Epstein
Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile