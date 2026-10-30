viernes 30  de  octubre 2026
PROPUESTAS

Panamá se ofrece para albergar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado a la propuesta de Panamá y mantiene una política severa contra el régimen de La Habana

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

CIUDAD DE PANAMÁ.- El gobierno de Panamá se ofreció como sede de un eventual diálogo entre Estados Unidos y la dictadura de Cuba, alegando que "quizás una posición neutral podría permitir avanzar" a ambos países hacia una distensión.

“Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, manifestó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, al referirse a la oferta que hizo el Gobierno del presidente José Raúl Mulino el miércoles en la ONU.

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Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado y mantiene una política severa contra el régimen de La Habana, que lo compromete a generar las condiciones necesarias para lograr destrabar la situación crítica que atraviesan los cubanos.

Al presentar su propuesta ante la ONU, Panamá defendió el diálogo como instrumento para superar las diferencias entre Estados y promover la cooperación internacional.

La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado miércoles una resolución presentada por Cuba que pide poner fin al embargo estadounidense con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

La resolución, bautizada 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla en vigor desde el 3 de febrero de 1962.

EEUU firme contra la dictadura

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y su delegación protagonizaron un escándalo en la sede de Naciones Unidas en un intento de silenciar al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, e interrumpir la sesión donde este martes se debatía la resolución contra el embargo de Washington al régimen cubano.

Las imágenes muestran al canciller y a miembros de su delegación interrumpiendo a gritos a Waltz y luego acercándose al estrado en una actitud amenazante donde el embajador impartía su intervención ante ese organismo.

La delegación cubana, en ese momento, reclamó la suspensión del discurso de Waltz y se encaminó al estrado donde estaba el representante estadounidense, quien instó a todo el grupo de diplomáticos a que regresara a sus asientos.

El incidente comenzó cuando Rodríguez interrumpió lo que después describió en redes sociales como un discurso "ofensivo" del representante estadounidense, que llegó a exhibir una imagen en blanco y negro del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, con un valioso reloj Rolex en su muñeca, un hecho que contrasta con la realidad que han vivido los cubanos durante casi 70 años.

FUENTE: Con información de Europa Press / EFE / Diario de Cuba / Redes sociales

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