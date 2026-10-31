Nuevo sismo de magnitud 5,9 sacude Panamá y obliga a evacuar el Metro

Esta imagen muestra la catedral de Penonomé derrumbada tras el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el país, en Penonomé, Panamá, el 9 de octubre de 2026.

CIUDAD DE PANAMÁ. Un nuevo movimiento telúrico generó alarma este sábado en Panamá, donde un temblor registrado en las inmediaciones de Tonosí, provincia de Los Santos, provocó la evacuación preventiva de pasajeros del Metro de la capital, tres semanas después del terremoto de magnitud 7,7 que dejó tres muertos y cuantiosos daños materiales.

El sismo ocurrió a las 10:50 hora local (15:50 GMT) y se percibió en diferentes puntos del territorio panameño, incluida la Ciudad de Panamá. Como medida de precaución, el servicio de Metro fue interrumpido y los pasajeros desalojados tanto de los trenes como de las estaciones, en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

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Los primeros reportes de magnitud presentaron diferencias entre los organismos de monitoreo. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó el movimiento en 5,2, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo situó inicialmente en 6,1 y posteriormente lo reportó con una magnitud de 5,9.

"Sin daños"

El epicentro fue localizado a unos 18 kilómetros al este de Tonosí, según el USGS, mientras que el organismo panameño lo ubicó a aproximadamente 20 kilómetros al noreste de esa localidad. También hubo diferencias en las estimaciones sobre la profundidad, que oscilaron entre tres y diez kilómetros.

Hasta el momento de los primeros reportes no se habían confirmado víctimas ni nuevos daños materiales.

La nueva sacudida reavivó la preocupación entre los habitantes de las provincias centrales y la península de Azuero, que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto del 9 de octubre, cuyo epicentro también se localizó cerca de Tonosí.

FUENTE: Con información de AFP/EFE