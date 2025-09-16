martes 16  de  septiembre 2025
Coachella 2026 sorprende con Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter

Karol G vuelve a Coachella tras su recordada presentación de 2022, esta vez convertida en un fenómeno global

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

Por Patricia Guillén

MIAMI.- El festival más influyente del mundo ya tiene a sus nuevos protagonistas. Coachella 2026 confirmó este martes a sus artistas principales, y el resultado ha sorprendido a la industria: Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter encabezarán el cartel de la próxima edición.

El anuncio marca un antes y un después para la música latina y el pop internacional. Por un lado, Karol G vuelve a Coachella tras su recordada presentación de 2022, esta vez convertida en un fenómeno global.

Karol G abrió su participación con Mientras me curo del cora, vistiendo un elegante vestido negro adornado con pedrería
Andrea Bocelli y Karol G iluminan el Vaticano en concierto por la fraternidad
La cantante colombiana Karol G posa en la sala de prensa con el Grammy al Mejor álbum de música urbana por Mañana será bonito durante la 66ª entrega de los Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.    
Karol G dice presente en concierto por la unidad desde el Vaticano

Su reciente álbum Tropicoqueta, lanzado en junio, sonará por primera vez en un set completo en el festival, consolidando a la Bichota como una de las estrellas de mayor proyección. Además, llega con la credencial de haber ganado este año su primer Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.

Justin Bieber

Por su parte, Justin Bieber se subirá por primera vez al escenario de Coachella como acto principal, en lo que supone su regreso a los conciertos masivos tras más de tres años de ausencia. Su último tour, cancelado en 2022 por motivos de salud, había dejado a sus seguidores en espera de un regreso triunfal que ahora se materializa con la energía renovada de sus discos Swag y Swag II.

La tercera gran protagonista es Sabrina Carpenter, quien regresa al festival luego de su participación en 2024. Con el impulso de su nuevo álbum Man’s Best Friend, la estrella pop se ha consolidado como una de las voces más relevantes de su generación, alcanzando un estatus que la coloca en la misma línea que Bieber y Karol G como headliner de Coachella.

Artistas confirmados

El cartel no se queda ahí, entre los artistas confirmados destacan nombres como The xx, Young Thug, David Byrne, FKA Twigs, Iggy Pop, Sexyy Red, Lykke Li, Major Lazer, BIGBANG, Katseye, SOMBR y PinkPantheress, ofreciendo un abanico que va desde el rock alternativo hasta la electrónica y el K-pop. Además, habrá un espectáculo especial titulado The Bunker Debut of Radiohead Kid A Mnesia, inspirado en la reedición de los icónicos álbumes Kid A y Amnesiac.

Las entradas saldrán a la venta general el viernes 19 de septiembre a las 11:00 a.m. PT, mientras que los asistentes de ediciones anteriores tendrán acceso anticipado a partir del jueves 18 de septiembre. Como es habitual, los boletos se agotarán en cuestión de horas, lo que refleja la magnitud cultural y comercial de un festival que cada año define el pulso de la música global.

Con este anuncio, Coachella 2026, que se celebrará los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en el tradicional Empire Polo Club de Indio, California, se perfila como una edición histórica: el regreso de Justin Bieber, la coronación de Karol G como estrella latina global y la consolidación de Sabrina Carpenter como referente del pop contemporáneo prometen un espectáculo inolvidable en el desierto de California.

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

