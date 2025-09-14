Andrea Bocelli y Karol G iluminan el Vaticano en concierto por la fraternidad

Karol G abrió su participación con Mientras me curo del cora, vistiendo un elegante vestido negro adornado con pedrería

MIAMI.- La Plaza de San Pedro se llenó de fervor, música y esperanza este sábado durante el concierto Grace for the World, celebrado como clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Miles de personas de diversos lugares del mundo se reunieron bajo el lema de hermandad y paz, celebrando más que un espectáculo: una manifestación de unión cultural y espiritual.

Una de las actuaciones más emotivas fue la de Andrea Bocelli y Karol G, quienes juntos interpretaron el clásico Vivo por ella. El momento provocó ovaciones del público, particularmente de los asistentes latinoamericanos, muchos de los cuales portaban banderas de sus países.

Karol G abrió su participación con Mientras me curo del cora, vistiendo un elegante vestido negro adornado con pedrería, demostrando su versatilidad al adaptarse al ambiente solemne del Vaticano. Su interpretación fue vivida como un gesto de orgullo latino que resonó entre los presentes.

Por su parte, Andrea Bocelli, además de cantar, tuvo un papel esencial en la dirección artística del evento. Elegido repertorio, coordinación de los ensayos y visión estética fueron parte de sus responsabilidades para que la velada transmitiera un mensaje global de paz y conexión.

Momentos destacados

Entre los momentos destacados también figuraron intervenciones de artistas como Pharrell Williams, John Legend y la cantante Angélique Kidjo, quienes ofrecieron interpretaciones que mezclaron géneros, desde el góspel hasta música latinoamericana, generando un amplio mosaico cultural.

El concierto incluyó elementos visuales impactantes, como un show de drones que proyectó imágenes emblemáticas de la cristiandad, la Capilla Sixtina, por ejemplo— y el rostro sonriente del Papa Francisco, flotando simbólicamente sobre Roma.

El evento reafirmó su compromiso con valores esenciales como tolerancia, fraternidad y entendimiento entre culturas, inspirándose en la encíclica Fratelli Tutti. La velada se convirtió en una invitación para que la música trascienda barreras y se use como puente de paz en tiempos de división.