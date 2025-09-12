Karol G dice presente en concierto por la unidad desde el Vaticano

La cantante colombiana Karol G posa en la sala de prensa con el Grammy al Mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito" durante la 66ª entrega de los Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

MIAMI.- La Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, será el escenario de un concierto histórico que reunirá a grandes artistas musicales, exponentes de diferentes géneros musicales, como Andrea Bocelli , John Legend y Karol G, con el objetivo de unir al mundo por medio de la música.

Se trata del Grace for the World, evento que celebrará el Año Jubilar 2025 y la clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana este sábado 13 de septiembre. Además, el evento busca llevar un mensaje de unidad sin importar los límites culturales ni las fronteras.

MÚSICA "¡Hey Brasil!: Así fue la actuación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Sao Paulo

El cartel está integrado por Pharrell Williams con el Coro Gospel Voices of Fire, John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims, Angélique Kidjo, Andrea Bocelli y Karol G. Asimismo, la música clásica tendrá una representación importante con el Coro de la Diócesis de Roma bajo la dirección del Maestro Marco Frisina.

Detalles

La revista ¡HOLA! señala que durante el espectáculo musical se iluminará el escenario con un espectáculo de luz y drones de Nova Sky Stories, inspirado en las obras de la Capilla Sixtina, combinando tecnología y arte sacro.

El evento será transmitido en vivo por las plataformas de streaming Disney+, Hulu y ABC News.

Quienes se encuentren en Roma o tengan la posibilidad de trasladarse, el ingreso a la plaza estará disponible a partir de las 6:00 de la tarde, hora local; y a las 9:00 de la noche inicia el espectáculo.