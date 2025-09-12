viernes 12  de  septiembre 2025
MÚSICA

Karol G dice presente en concierto por la unidad desde el Vaticano

El cartel del concierto Grace for the World está integrado por Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson, Andrea Bocelli y Karol G, entre otros

La cantante colombiana Karol G posa en la sala de prensa con el Grammy al Mejor álbum de música urbana por Mañana será bonito durante la 66ª entrega de los Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024. &nbsp; &nbsp;

La cantante colombiana Karol G posa en la sala de prensa con el Grammy al Mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito" durante la 66ª entrega de los Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

 

 

AFP/Frederic J. Brown
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, será el escenario de un concierto histórico que reunirá a grandes artistas musicales, exponentes de diferentes géneros musicales, como Andrea Bocelli, John Legend y Karol G, con el objetivo de unir al mundo por medio de la música.

Se trata del Grace for the World, evento que celebrará el Año Jubilar 2025 y la clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana este sábado 13 de septiembre. Además, el evento busca llevar un mensaje de unidad sin importar los límites culturales ni las fronteras.

Lee además
Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"
Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo. video
MÚSICA

"¡Hey Brasil!: Así fue la actuación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Sao Paulo

El cartel está integrado por Pharrell Williams con el Coro Gospel Voices of Fire, John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims, Angélique Kidjo, Andrea Bocelli y Karol G. Asimismo, la música clásica tendrá una representación importante con el Coro de la Diócesis de Roma bajo la dirección del Maestro Marco Frisina.

Detalles

La revista ¡HOLA! señala que durante el espectáculo musical se iluminará el escenario con un espectáculo de luz y drones de Nova Sky Stories, inspirado en las obras de la Capilla Sixtina, combinando tecnología y arte sacro.

El evento será transmitido en vivo por las plataformas de streaming Disney+, Hulu y ABC News.

Quienes se encuentren en Roma o tengan la posibilidad de trasladarse, el ingreso a la plaza estará disponible a partir de las 6:00 de la tarde, hora local; y a las 9:00 de la noche inicia el espectáculo.

Temas
Te puede interesar

Cazzu recibe el respaldo de padres de Nodal en medio de disputa por su hija

Led Zeppelin, Physical Graffiti cumple 50 años

Carin León hace historia en icónico escenario de Las Vegas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

Jornada electoral en Miami Beach
FALLO JUDICIAL

Luz verde a Florida para restringir recolección de firmas por no ciudadanos en iniciativas electorales