Colombia reconoce al actor y cantante Fernando Allende

En este sentido Fernando recibió de las manos del cónsul de Colombia en Miami, William Salamanca, y la directora del Carnaval de Barranquilla en Miami Chachy Bisbal, un reconocimiento, así como también la distinción de Gran Mariscal de Colombia 2023, qué se le entrega al invitado más importante del festival.

“Me siento muy halagado con esta invitación y este reconocimiento que me hace el Consulado Colombiano y el Carnaval de Barranquilla en Miami. Todas las personas que están aquí saben que parte de mi corazón le pertenece a Colombia puesto que me ha tocado vivir diversas experiencias que me han unido mucho con este país, como por ejemplo María Bonita, Sangre de Lobos, entre otras; y es por esto que mi más reciente producción musical Un Millón de Besos rinde homenaje a Colombia”, mencionó el también protagonista de la serie Mexican Dynasties.

Fernando continúa cosechando éxitos no solo en la música donde viene próximamente con una nueva producción y una gira, sino que continúa brillando en su faceta como pintor y escritor, así como también nos sorprenderá con un nuevo proyecto en actuación que promete ponernos a todos a suspirar.

FUENTE: REDACCIÓN