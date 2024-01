Comienza el Jewish Film Festival en Miami

"Estamos muy contentos con presentar un programa que destaca la increíble diversidad de historias y experiencias de la cultura judía”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el director ejecutivo del encuentro cinematográfico, Igor Shteyrenberg.

Y continuó: “La programación de este año es un testimonio del poder del cine para cerrar brechas, fomentar la comprensión y celebrar la belleza del patrimonio cultural”.

Luego añadió: “El Festival de Cine Judío de Miami es más que un evento cinematográfico. Es una celebración de la humanidad y del duradero poder de contar historias."

El festival

Además de la proyección habitual en salas de cine en el área metropolitana Miami-Dade, MJFF opta por facilitar el acceso a 80 filmes por Internet.

La gran noche de apertura tiene lugar el jueves 11 en el North Beach Bandshell, en Miami Beach, con la proyección del filme británico One Life, del realizador británico James Hawes, con la actuación protagónica de Anthony Hopkins como Nicholas Winton, un corredor de la bolsa de valores que ayudó a rescatar cientos de niños a las puertas de la Segunda Guerra Mundial.

La apertura del festival contará con la participación de la aclamada guionista Lucinda Coxon, quien hará una introducción y establecerá una conversación con el público después de la proyección de la película.

La noche de clausura del Festival, el jueves 25, también en el Miami Beach Bandshell, contará con el estreno de The Monkey House, del renombrado cineasta israelí Avi Nesher, que fue nominado a 11 Premios de la Academia Israelí.

Además, el MJFF cuenta con una programación adicional de importantes conferencias temáticas y actividades sociales que brindan la oportunidad de ampliar conocimientos cinematográficos referentes al alucinante entorno de la sociedad judía.

Destacados

Entre los 30 invitados internacionales se encuentran Stephen Lang, actor de Avatar, y la actriz Elsie Fisher, de Eighth Grade, que acuden al estreno de la emotiva película que lleva por nombre Avenue of the Giants, así como el director ganador del Emmy Richard Shepard, que asistirá al estreno de su documental Film Geek y la presentación de un filme en 35 mm de Barry Levinson.

Respecto a producciones israelíes, que ostentan el reconocimiento internacional de buen cine, el MJFF enfatiza su compromiso de fomentar la empatía y la comprensión, con un enfoque en el papel fundamental de Israel en la narrativa judía.

El Festival de este año presenta el programa de cine israelí más grande del mundo, con 31 estrenos de largometrajes. Las producciones más destacadas cuentan con Seven Blessings, de Ayelet Menahemi, que es la apuesta de la nación hebrea a los premios Oscar, así como el estreno en Norteamérica del mayor éxito de taquilla del año en Israel, el filme el filme The City, del realizador y guionista Amit Ulman.

Otros filmes destacados a mencionar son Kidnapped, un apasionante suspense del legendario cineasta italiano Marco Bellocchio, así como Shoshana, del británico Michael Winterbottom, y el conmovedor drama judicial de Cédric Kahn, The Goldman Case, y la inspiradora historia Irena's Vow, de la polaca canadiense Louise Archambault.

Made in Florida

El encuentro cinematográfico acoge la realización fílmica en Florida y presenta Between the Stone and the Flower, que narra la extraordinaria odisea de la autora de Miami Genie Milgram en su búsqueda de décadas para rastrear su linaje judío; así como la emotiva historia Sholem Soul Goal, que narra el quehacer de una familia de Miami lidiando con la pérdida de su hijo menor, entre otras.

La competencia Next Wave del Festival, que asume los productores jóvenes emergentes, es una sección paralela juzgada por estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de 21 a 35 años, en la que participan en películas como el documental de danza Call Me Dance, la producción romántica israelí Elik & Jimmy, la comedia musical Less Than Kosher, y la conmovedora historia sobre la mayoría de edad Sand Flakes.

Premio de prensa

Cinco películas fueron seleccionadas para competir por el Premio de la Crítica 2024: The Goldman Case, del realizador francés Cédric Kahn; Kidnapped, del legendario director italiano Marco Bellocchio; Seven Blessings, de la israelí Ayelet Menahemi; Shoshana, del también célebre cineasta Michael Winterbottom; y Wil, del belga Tim Mielants.

Consulte MiamiJewishFilmFestival.org para obtener información detallada sobre filmes, horarios de proyección, en Internet o salas cinematográficas.