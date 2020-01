Conan Gray lanzará álbum debut antes de participar en Coachella

"El disco es un estudio sobre mi percepción del mundo. Hablo mucho de mis amigos y de las personas que he conocido de gira durante el pasado año. El álbum es como yo. No soy el más cool, de hecho trato de asumir quién soy, soy raro y no necesito ser como ningún otro. Es una oportunidad de apoyar a los demás para aceptarse como son, sin remordimientos", reflexionó Conan.