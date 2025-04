Conferencista trae a Miami "¡Atrévete y 'Haz lo (im)posible'!"

"Es una conferencia diferente, en el sentido de que quiere llegar a un nivel aún más profundo que las anteriores. Entonces, lo más novedoso es, primero, la parte estética, es una parte muy cuidada, son unas serie de imágenes que buscan conectar de manera muy concreta y muy inspiradora con los asistentes; segundo, está muy basado en una serie de historias, que de alguna manera resuenen en el espectador para que se identifique con los personajes de esa historia y con lo que les pasa; luego, lo tercero, ir a la fase de meditaciones, llegando a niveles muy profundos del inconsciente para liberarse de las creencias disfuncionales, que sin saber que las tienen, están ahí afectando su forma de ver y actuar", dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS Mario Alonso Puig.

Para el especialista en cirugía general y del aparato digestivo, ¡Atrévete y 'Haz lo (im)posible'! es una oportunidad para desprenderse del victimismo e ir a otra dimensión: la de crear una historia auténtica.

"Para que se den cuenta de que no tienen que jugar el papel de una víctima en nada de lo que sucede en la vida, si no que pueden ser ya no protagonistas si no creadores de una nueva historia, de una nueva película en sus vidas. También, saber cómo aflorar ese coraje, esa audacia, ese valor en momentos de dificultad. Y finalmente cómo conectar con esa luz que hay en el interior, porque mucha veces esto es como un día nublado que creemos que el sol no existe; el sol existe y siempre existirá, las nubes van y vienen; entonces, eso es lo que yo quiero: quiero que hagan un clic, que tengan una experiencia tan transformadora. Eso es lo yo quiero y anhelo, que haya un antes y un después en sus vidas", enfatizó el galeno español.

Psicología, neurociencia y desarrollo humano

Basándose en sus conocimientos médicos, académicos y personales, Puig desarrolla la propuesta a través de tres aristas: psicología, neurociencia y desarrollo humano. Todas, tienen que ver con su formación.

"Mi formación tiene que ver con la medicina, por una parte, tiene que ver específicamente con la neurociencia, tiene que ver con la filosofía -yo tengo un máster en Filosofía-, tiene que ver con lo que hoy se conoce como la epigenética -la capacidad de manejar los genes- y con el estudio de una determinada dimensión de la física, que es la física cuántica, y sobre todo de uno de los grandes pioneros como lo fue David Bohm, de quien Albert Einstein dijo que era su hijo espiritual", explicó.

"Entonces, estas series de cosas súmalas a las tres décadas que tengo de experiencia estando con personas en momentos difíciles; difíciles desde el punto de vista de salud, en mi ejercicio como médico; difíciles en momentos de relaciones, en momentos de trabajos, de incertidumbre, porque es el papel que yo tengo en la vida y es mi preciosa misión. Todo eso lo que hago es que lo convierto en una conferencia que -aunando a aspectos físicos, aspectos mentales y aspectos espirituales- ayude a las personas a reconocerse bajo otra luz, a descubrir que son mucho más capaces de hacer cosas que ni se imaginan. Esto no hay forma que suceda en mi experiencia si no cambiamos nuestra forma de vernos, si no cambiamos la forma de ver a los demás y no cambiamos nuestra forma de relacionarnos con lo que nos pasa", aseveró Puig.

Los boletos para asistir a ¡Atrévete y 'Haz lo (im)posible'! en Miami, se pueden adquirir en www.ticketmaster.com. La conferencia iniciará a las 8:00 p.m. de este sábado, en el James L. Knight Center.

Sobre Mario Alonso Puig

Con 2.9 millones de seguidores en redes sociales, el Dr. Puig se ha consolidado como un referente en psicología, neurociencia y desarrollo humano, inspirando a millones de personas a transformar sus vidas y alcanzar su máximo potencial. Durante 2023 y 2024, agotó entradas en sus presentaciones en Estados Unidos, donde miles de asistentes vivieron momentos transformadores gracias a su profundo conocimiento y experiencia en desarrollo personal y profesional.

A través de sus conferencias, el experto ha logrado motivar e inspirar a su audiencia a alcanzar su máximo potencial, tanto a nivel personal como profesional, reafirmando su posición como uno de los principales exponentes del desarrollo humano a nivel mundial.