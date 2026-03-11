Jornada récord de Adebayo premia su gran talento, pero divide a la NBA

Bam Adebayo, del Heat de Miami, controla el balón en un partido contra los Celtics de Boston en el Kaseya Center, el 10 de febrero de 2025.

LOS ÁNGELES.- Con 83 puntos ante los Wizards de Washington el martes, el pívot Bam Adebayo , del Heat de Miami , firmó una actuación histórica en la NBA . Poco citado entre las grandes superestrellas de la liga, quedó solo por detrás de los 100 puntos de Wilt Chamberlain , aunque su hazaña generó reacciones encontradas.

A los 28 años, Adebayo disputa su novena temporada en la NBA. Tras un año universitario con los Wildcats de Kentucky , fue seleccionado en el puesto 14 del draft de 2017.

Elegido por el Heat, nunca ha dejado esa franquicia, con la que disputó dos Finales de la NBA: la primera en 2020 frente a los Lakers de Los Ángeles de LeBron James y la segunda en 2023 ante los Nuggets de Denver de Nikola Jokic, ambas sin título.

El pívot, de 2,06 m, ha sido elegido tres veces para el Juego de Estrellas (2020, 2023 y 2024) y fue incluido una vez en el quinteto defensivo de la liga (2024).

Nacido en Nueva Jersey, de padre nigeriano y madre estadounidense, Edrice Femi Adebayo recibió el apodo de "Bam" por su parecido con el personaje de la serie animada "Los Picapiedras".

Formado por el prestigioso Erik Spoelstra, el entrenador con más años en activo en la NBA al frente de un mismo equipo -dirige al Heat desde 2008-, Adebayo es reconocido por su defensa, aunque también dispone de un completo arsenal ofensivo, incluido un 33% de acierto en tiros de tres puntos.

Doble campeón olímpico con Estados Unidos (2021 y 2024), Adebayo está casado con la estadounidense A'ja Wilson, considerada una de las mejores jugadoras del mundo. También doble campeona olímpica, Wilson ha ganado tres títulos de la WNBA con las Aces de Las Vegas (2022, 2023 y 2025) y comparte el récord de puntos en un partido de la liga femenina norteamericana (53).

Wilson participó en la rueda de prensa posterior al partido del martes junto a su pareja. "Nuestras conversaciones y nuestros entrenamientos me motivan, ver lo que ella es capaz de lograr me inspira cada día", declaró Adebayo.

¿Por qué sus 83 puntos son una sorpresa?

Con 83 puntos contra Washington, Adebayo alcanzó el segundo registro más alto en un partido de la NBA, solo por debajo de los 100 puntos de Chamberlain en 1962 y superando los 81 de Kobe Bryant en 2006.

Adebayo, un pívot cuyo promedio suele rondar los 20 puntos por partido, había marcado como máximo 20,4 en la temporada 2022-2023 y su mejor registro previo era de 41 tantos frente a Brooklyn en 2021, lo que pone en perspectiva la magnitud histórica de su actuación.

¿Qué opinó la NBA al respecto?

Con 36 puntos conseguidos desde la línea de tiros libres, la histórica actuación de Adebayo generó opiniones divididas entre aficionados y protagonistas de la NBA, que debatieron sobre el perfil del jugador, la debilidad del rival y la distribución de sus puntos.

"Lo primero que se nos viene a la mente es cómo consiguió esos puntos", comentó con sarcasmo Ime Udoka, entrenador de los Rockets de Houston. "Solo vi seis tiros de tres puntos, pero cerca de 40 tiros libres... Eso lo dice todo... Contra los Wizards".

Por su parte, Brian Keefe, técnico de los derrotados Wizards, reconoció la brillantez inicial de Adebayo: "En el primer período tiró de forma increíble. Luego le pitaban muchas faltas a su favor, 16 tiros libres en el cuarto cuarto, ya no era realmente un partido de básquetbol".

Los elogios de sus compañeros y rivales no se hicieron esperar.

"Es increíble, esto demuestra lo duro que trabaja. No importa cómo se anoten los puntos, dentro de 10, 20 o 30 años nadie recordará el número de tiros libres", destacó Giannis Antetokounmpo, MVP en 2019 y 2020.

Por su parte, Kevin Durant reconoció la magnitud del logro: "No podía creerlo mientras lo veía en directo. Felicidades a Bam, sé lo mucho que trabaja. Sus estadísticas son increíbles, 36 tiros libres significan que recibió muchos golpes, eso requiere mucha energía".

"Superar a Kobe... enhorabuena, es un logro enorme del que se hablará durante mucho tiempo".

