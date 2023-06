Confirman artistas para festival Corona Capital 2023

Robert Smith, de The Cure, llega a la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll en Barclays Center el 29 de marzo de 2019 en Nueva York. The Cure es una de las bandas y artistas que encabezan festival Corona Capital 2023.

CIUDAD DE MÉXICO.- La espera terminó. Este lunes, 5 de junio, se dio a conocer el cartel de bandas y artistas que formarán parte del festival Corona Capital 2023 encabezado por The Cure, Blur, The Chemical Brothers, Alanis Morrissette, Thirty Seconds to Mars y Pet Shop Boys.