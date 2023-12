Confirman la muerte del actor puertorriqueño Kamar de los Reyes

MIAMI.- El actor boricua Kamar de los Reyes, famoso por su encarnar en One Life to Live al villano Antonio Vega, falleció luego de haber sido diagnosticado con cáncer. La familia del intérprete fue la encargada de confirmar a la revista People el deceso.

Además de participar en la serie de ABC, que se transmitió desde 1995 hasta 2009, de los Reyes también formó parte del elenco de Sleepy Hollow, The Rookie, y entre 2022 y 2023, filmó siete episodios de la serie de CW All American dando vida al Coach Montes.

CINE "Aquaman and the Lost Kingdom" lidera la taquilla en Estados Unidos

El artista también prestó su voz para el videojuego Call Of Duty, en donde interpretó a Raúl Menéndez.

Se encontraba rodando All American y algunos episodios de la serie de Hulu Washington Black. También participaría en la serie Daredevil de Marvel.

Vida y trayectoria

Kamar de los Reyes nació en San Juan de Puerto Rico el 8 de noviembre de 1967, pero creció en Las Vegas, donde demostró tener talento para la actuación y el baile.

Posteriormente, en la década de los 80, de los Reyes se mudó a Los Ángeles, donde buscó las oportunidades artísticas que lo llevarían a consolidarse como actor en Hollywood. No obstante, Kamar también probó suerte en las tablas y logró obtener el papel de Pedro Quinn en la obra de teatro off-Broadway, Blade to the Heat.

El actor de 56 años deja a su esposa, la también actriz Sherri Saum, y sus tres hijos: Caylen, de 26 años, fruto de una relación anterior, y los gemelos Michael y John, de 9 años, hijos en común con Saum.

También le sobreviven sus padres Matilde y Walfredo, y sus hermanos Daniel, Walfredo Jr., Lily e Ilde.