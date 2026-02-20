viernes 20  de  febrero 2026
OBITUARIO

Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, muere a los 53 años

Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO "Euphoria" en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.

AFP/Chris Delmas

Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, de acuerdo con la revista especializada People.

Su familia señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad, según la misma fuente.

Trayectoria

El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie The Last Ship, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en Euphoria, en la que interpretó a Cal Jacobs.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

FUENTE: EFE

