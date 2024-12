Confirman muerte de actriz que participó en "Pedro el escamoso"

"Todo el talento y equipo de @CFRepre -y yo en particular- lamentamos la partida de nuestra querida Sandra y abrazamos y acompañamos a su familia y a todos sus amigos y colegas en estos momentos", publicó anoche -1 de diciembre- en X Claudia Flórez Tovar.

"Todo el talento y equipo de @CFRepre y yo en particular lamentamos la partida de nuestra querida Sandra y abrazamos y acompañamos a su familia y a todos sus amigos y colegas en estos momentos."

Tras la noticia, el ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa, y el protagonista de Pedro el escamoso, Miguel Varoni, reaccionaron al respecto.

"@mincultura lamenta la prematura muerte de la actriz Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90', así como su carrera en las telenovelas y dramatizados, la hicieron una de las grandes actrices colombianas. Todo nuestro reconocimiento y abrazo a sus familiares", publicó el funcionario en X.

"@mincultura lamenta la prematura muerte de la actriz Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90, así como su carrera en las telenovelas y dramatizados, la hicieron una de las grandes actrices colombianas. Todo nuestro reconocimiento y abrazo a sus familiares"

"Hasta siempre, mi doctora Paula… sumercé (usted) no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón…", escribió el actor y director colombiano Miguel Varoni.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Varoni (@soyvaroni)

Trayectoria de la actriz

De acuerdo con información reseñada en Caracol Televisión, por ahora se desconoce la causa de la muerte.

"Hasta el momento no se han revelado muchos detalles de la muerte de Sandra Reyes, pero lo que se sabe es que falleció en su hogar acompañada de sus seres queridos. De acuerdo con medios, la actriz padecía de un cáncer de seno desde hace varios años, pero había mantenido esta situación en completa reserva. Se espera un comunicado oficial de parte de la familia", informó le medio de comunicación.

Nacida el 31 de mayo de 1975 en Bogotá, Sandra Reyes estudió artes escénicas en su país, lo que la llevó a incursionar muy joven en el mundo actoral de la televisión.

"Su gran salto a la fama llegó con su papel en El inútil (2001), una novela que capturó los corazones del público colombiano. Más tarde, consolidó su lugar como una de las actrices más queridas del país con su interpretación en Pedro el escamoso (2001-2003), donde dio vida a Paula Dávila, un personaje que se convirtió en símbolo de elegancia y fortaleza. Su talento y carisma le permitieron participar en otras producciones, entre ellas Rigo", destacó Caracol Televisión.