Confirman muerte de actriz venezolana Yorgelys Delgado desaparecida tras los terremotos

MIAMI.- A través de un comunicado emitido por sus representantes legales, se confirmó el fallecimiento de la actriz venezolana Yorgelys Delgado, quien se encontraba desaparecida tras el doble terremoto que sacudió la región costera central del país caribeño.

El hallazgo del cuerpo de la artista, de 43 años de edad, se produjo tras intensas jornadas de búsqueda por parte de los equipos de rescate y la Unidad de Gestión de Riesgos.

Delgado era ampliamente conocida en la industria del entretenimiento por su participación en el programa juvenil El club de los tigritos, así como por su papel de Fabiana en las telenovelas Entre tú y yo y De sol a sol, donde compartió créditos con Servando y Florentino Primera.

La actriz fue vista por última vez en una zona residencial que sufrió severos daños estructurales debido a los sismos ocurridos el 24 de junio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por René Velazco (@rene_velazco)

Mensajes de duelo

La comunidad artística venezolana y diversas organizaciones de actores han manifestado su profundo pesar ante el trágico desenlace de la intérprete.

Canales de televisión nacionales y plataformas de prensa digital, tales como El Universal y Globovisión, han dedicado espacios informativos para repasar la trayectoria profesional de Delgado, quien inició su carrera en la televisión juvenil antes de consolidarse en producciones de alcance regional.

Los actos fúnebres se llevarán a cabo en estricto ámbito privado por decisión de sus familiares, quienes a través de un breve mensaje público agradecieron las muestras de solidaridad y el esfuerzo de los cuerpos de seguridad del Estado durante el proceso de contingencia.