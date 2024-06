Confirman que Gena Rowlands, actriz "The Notebook", padece Alzheimer

MIAMI.- La actriz de 93 años Gena Rowlands , quien cuenta con más de siete décadas de trayectoria artística y conquistó el corazón de muchos al interpretar a la versión mayor de Allie Hamilton en el filme The Notebook , protagonizado por Rachel McAdams y Ryan Gosling, fue diagnosticada con alzheimer.

“Conseguí que mi madre interpretara a Allie de mayor, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con ello. Ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheime. Está en demencia completa. Y es tan loco: lo vivimos, ella lo actuó, y ahora nos toca a nosotros”, comentó Cassavetes.

Participación en el filme

The Notebook narra la historia de Allie, una mujer que padece alzheimer (Gena Rowlands) y que se encuentra recluida en un hogar de retiro. Ahí, un hombre ( James Garner) le cuenta la historia de dos jóvenes de diferentes clases sociales durante unas vacaciones de verano. Sin embargo, las diferencias en sus estatus y la guerra se interponen en su lucha por estar juntos.

En 2004, tras el estreno de The Notebook, Gena Rowlands comentó que el papel de Allie le afectó personalmente, pues su madre había padecido la enfermedad y entendía lo doloroso que era.

"Este último, The Notebook , basado en la novela de Nicholas Sparks, fue particularmente difícil porque interpreto a un personaje que tiene Alzheimer. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que lo hubiera hecho; es demasiado difícil. Fue una película dura pero maravillosa", dijo a la revista O.

El cineasta también recordó que el llanto de Rowlands en la escena final es auténtico.

Los ejecutivos habían solicitado que la actriz llorara más en la toma final, por lo que al explicarle la situación Gena se molestó y dijo: "Déjame aclarar esto. ¿Vamos a volver a filmar debido a mi actuación?".

Al preguntarle si estaba de acuerdo, la actriz accedió.

"Te prometo, por la vida de mi padre, que esto es cierto: las lágrimas brotaron de sus ojos cuando vio (a James Garner, actor que interpretó a Noah) y rompió a llorar", recordó Cassavetes.

El director manifestó que se siente orgulloso del trabajo que su madre y él hicieron juntos, y destacó su asombro porque ya han pasado 20 años desde el estreno del filme.

"Siempre es una sorpresa escuchar que ha pasado tanto tiempo, pero tiene sentido. Estoy feliz de que exista. Parece haber funcionado y estoy muy orgulloso de ello".

La última producción en la que Gena participó fue enSix Dance Lessons in Six Weeks de 2014 con Cheyenne Jackson. La actriz cosechó durante su trayectoria cuatro premios Emmy, dos Globos de Oro, obtuvo dos nominaciones al Óscar y fue reconocida con un premio honorífico de la Academia.