Conozca a la estrella juvenil en ascenso Angely Hondares

MIAMI.- Con solo 13 años, Angely Hondares canta como quien ya vivió mil vidas: con el alma encendida, el corazón abierto y los sueños a flor de piel. Nacida en la habanera barriada de Marianao, Cuba y criada entre notas musicales y abrazos familiares, esta joven cantautora no solo tiene una voz que asombra, sino una pasión tan grande que ya comienza a marcar el pulso de la escena cultural de Miami. Y es que, en cada presentación, Angely no solo canta: vibra, siente, y transforma.

“Ese día todos hicieron silencio para escucharme cantar. Fue algo mágico que nunca olvidaré”, recuerda la joven que a los siete años se enfrentó a su primer escenario interpretando la popular canción Let It Go de Frozen, y desde ahí, la música se convirtió en su compañera inseparable.

Rockera de alma, cubana de raíz

Aunque tiene el alma caribeña y el corazón cubano, Angely no teme romper moldes. Es fanática del rock, especialmente del alternativo y el heavy metal. “La música es arte, y con el arte se experimenta. Me gusta lo que me hace sentir, lo que me mueve por dentro”, afirma con madurez.

Su referente es claro: Haley Williams de Paramore, una artista que, como ella, canta con el pecho abierto y sin miedo. “Amo su fuerza vocal y lo que transmite. Me encantaría parecerme a ella algún día”, dice al ser consultada sobre alguno de sus referentes.

Desde su llegada a Miami, Angely no ha dejado de crecer. Se formó en escuelas de música, participó en eventos culturales y recientemente tuvo una de sus experiencias más memorables: cantar en el escenario de Telemundo durante el Carnaval on the Mile.

Ese día sintió, por primera vez, que su sueño era más que una idea: era posible. “Me encanta estar en el escenario. Es donde me siento libre, sin miedo, donde puedo ser yo misma”, confiesa.

Como toda adolescente, Angely también lidia con las tareas escolares y las dudas del futuro. Y aunque ya se visualiza como una artista profesional, no descarta otros caminos. “Si no me va bien en la música, podría ser abogada. Pero espero que no pase eso”, comenta entre risas.

Entre clases y acordes, se prepara con el corazón en la mano. No tiene rituales previos antes de subir al escenario, solo confianza y buenas vibras junto a sus compañeros músicos. “La energía lo es todo”, asegura.

Orgullo de Hialeah

Hoy, Angely vive en Hialeah, ciudad que lleva con orgullo como su segunda cuna. Desde allí sueña con festivales en Las Vegas, con compartir tarima con las bandas que la inspiran, con escribir sus propias canciones y tocar corazones con su voz. Y aunque aún no ha compuesto una canción completa, ya sabe que será cantautora: “Es la mejor forma de decir lo que siento”.

Su motor es claro: su madre. “Le dedico todo mi talento a ella. Ha estado conmigo siempre, es uno de mis grandes apoyos”, dice con emoción. Y si su voz pudiera cambiar una sola cosa en el mundo, no lo duda: erradicaría la pobreza, especialmente la de su país natal.

A las niñas que también sueñan con cantar, Angely les deja consejo: “Sean perseverantes. Esta carrera es sacrificada, pero si aman lo que hacen, jamás sentirán que están trabajando”.

Porque al final, Angely María no solo canta: construye un camino con cada nota. Un camino que mezcla talento, identidad, propósito y una sensibilidad que a su corta edad ya deslumbra. Y sí, tal vez aún no lo sabe del todo, pero su voz ya está conquistando Miami. Y el mundo apenas comienza a escucharla.

Angely Hondares se presenta el domingo 1 de junio en Pub52 a las 3:30 pm. Para conocer más acerca de la artista, visite el perfil en Instagram @angely_hondares.