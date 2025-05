Empire State Building se ilumina en honor a los 50 años de música de Gloria Estefan

La iluminación también conmemoró el próximo lanzamiento de su álbum en español Raíces.

Día de homenaje

Durante el lunes, 12 de mayo, Gloria Estefan recorrió la experiencia del Observatorio, que recientemente fue nombrada la atracción número uno del mundo en los premios Travelers’ Choice Awards 2024: Best of the Best Things to Do de Tripadvisor, y la atracción número uno en Estados Unidos por tercer año consecutivo.

También, posó para fotos en los observatorios de los pisos 86 y 102 del edificio.

