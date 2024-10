Conozca los eventos de la Feria del Libro de Miami del MDC 2024

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Book Fair (@miamibookfair)

Lista completa de eventos Evenings With

An Evening with Don Lemon

Domingo 17 de noviembre, a las 4:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $35 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire libre)

El comentarista de televisión Don Lemon hablará sobre su nuevo libro I Once Was Lost: My Search for God in America; en el texto, el escritor aborda su compleja relación con la fe y su camino para encontrar la gracia en medio de la agitación personal y profesional.

An Evening with Amir Tibon

Domingo 17 de noviembre, a las 5:30 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $35 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire Libre)

Amir Tibon, veterano periodista del medio noticioso internacional Haaretz, radicado en Israel, presentará sus desgarradoras memorias The Gates of Gaza: A Story of Betrayal, Survival, and Hope in Israel's Borderlands, donde relata la aterradora experiencia de su familia durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 contra su kibutz cerca de Gaza, entrelazando la experiencia personal con el contexto histórico del conflicto en la región.

An Evening with Alice McDermott

Domingo 17 de noviembre, a las 7:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Gratis

La galardonada autora Alice McDermott, una de las narradoras más importantes y elogiadas del tiempo actual, presentará Absolution, una novela que ofrece una nueva perspectiva sobre la Guerra de Vietnam a través de los ojos de las mujeres estadounidenses en Saigón en 1963. McDermott examina las consecuencias no deseadas de la participación de Estados Unidos en el sudeste asiático tras la lente de las experiencias de las mujeres.

An Evening with Erik Larson

Lunes 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $35 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire Libre)

El autor de obras de testimonio Erik Larson hablará sobre The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War. Larson presenta un relato apasionante de los tumultuosos meses entre la elección de Lincoln y el comienzo de la Guerra de Secesión, basándose en diarios, comunicados secretos y otros registros históricos.

An Evening with Sarah Smarsh

Martes 19 de noviembre, a las 8:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $35 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire Libre)

La periodista Sarah Smarsh presentará Bone of the Bone: Essays on America by a Daughter of the Working Class, una colección de más de 30 ensayos que exploran diversos problemas sociales y políticos que enfrenta Estados Unidos en la actualidad.

An Evening with Clarissa Ward

Miércoles 20 de noviembre, a las 8:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $25 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire Libre)

Clarissa Ward, corresponsal internacional en jefe de la cadena CNN, hablará sobre sus memorias On All Fronts: The Education of a Journalist, que narra sus experiencias informando desde zonas de conflicto en todo el mundo, incluidos Oriente Medio y África Central, y examina el panorama cambiante del periodismo internacional.

An Evening with Connie Chung in Conversation with Maury Povich

Jueves 21 de noviembre, a las 8:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $35 (incluye reserva y acceso a la Feria al Aire Libre)

La periodista Connie Chung hablará sobre sus memorias Connie: A Memoir en conversación con su esposo, la personalidad televisiva Maury Povich. Chung comparte historias detrás de escena de su innovadora carrera, incluidas sus experiencias como la primera estadounidense de origen asiático en presentar un programa nacional de noticias.

An Evening with Amy Tan

Viernes 22 de noviembre, a las 6:00 p.m. | Recinto Wolfson del MDC | Boletos: $35 (incluye reserva y acceso gratuito a la Feria al Aire Libre)

Amy Tan, autora de numerosos libros con éxito de ventas, presentará The Backyard Bird Chronicles, una obra de memorias único que narra su trayectoria de observación de aves como medio para encontrar consuelo y conexión con la naturaleza durante tiempos turbulentos. Este libro especial presenta los dibujos de diversas especies de aves en su patio trasero y otros sitios, dibujados a todo color por la escritora.

Acerca la Feria del Libro de Miami

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional. Durante el resto del año, la Feria del Libro de Miami materializa un calendario continuo de actividades, como The Little Haiti Book Festival; talleres de escritura creativa y publicación; presentaciones de autores; campañas de lectura; y Read to Learn Books for Free, una asociación con The Children's Trust que distribuye más de 150.000 libros gratuitos al año a niños en el condado de Miami-Dade.

La programación de la Feria del Libro de Miami es posible gracias al apoyo del estado de Florida y el National Endowment for the Arts, la Ciudad de Miami, el Departamento de Asuntos Culturales, el Concejo de Asuntos Culturales, la Alcaldesa y la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Miami Metropolitano, la Autoridad de Desarrollo de Downtown Miami, los Amigos de la Feria; así como muchos colaboradores corporativos.

Para conocer más detalles sobre las propuestas culturales y literarias, se puede seguir a la Feria del Libro de Miami en las redes sociales @miamibookfair #miamireads.