Conozca a los ganadores de los SAG Awards 2025

La ceremonia se llevó a cabo la noche del 23 de febrero en el Shrine Auditorium and Exposition Hall de Los Ángeles. La actriz Kristen Bell, nominada por la serie Nobody Wants This, fue la maestra de ceremonia del evento, el cual fue transmitido por Netflix.

En las categorías de televisión, las series Shgun y Only Murders In The Building triunfaron.

El momento más emotivo de la noche fue cuando Jane Fonda, quien recibió el premio a la trayectoria, instó en su discurso a liderar con empatía.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista completa de ganadores.

Lista completa de ganadores

Categoría de cine

Mejor actor en un papel principal

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown - GANADOR

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Cónclave

Mejor actriz en un papel principal

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, La sustancia - GANADORA

Mejor actor en un papel secundario

Jonathan Bailey, Wicked

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain - GANADOR

Edward Norton, A Complete Unknown

Jeremy Strong, El aprendiz

Mejor actriz en un papel secundario

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Danielle Deadwyler, La lección de piano

Ariana Grande, Wicked

Zoe Saldana, Emilia Pérez - GANADORA

Mejor elenco en una película

Anora

A Complete Unknown

Cónclave - GANADORA

Emilia Pérez

Wicked

Categoría de televisión

Mejor actor masculino en televisión o miniserie

Javier Bardem, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Colin Farrell, The Penguin - GANADOR

Richard Gadd, Bebé reno

Kevin Kline, Desprecio

Andrew Scott, Ripley

Mejor actriz en un televisión o miniserie

Kathy Bates, The Great Lillian Hall

Cate Blanchett, Desprecio

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Lily Gladstone, Under The Bridge

Jessica Gunning, Bebé reno - GANADORA

Cristin Milioti, El Pingüino

Mejor actuación de un actor en una serie dramática

Tadanobu Asano, Shgun

Jeff Bridges, The Old Man

Gary Oldman, Caballos lentos

Eddie Redmayne, El Chacal

Hiroyuki Sanada, Shgun - GANADOR

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática

Kathy Bates, Matlock

Nicola Coughlan, Bridgerton

Allison Janney, La diplomática

Keri Russell, La diplomática

Anna Sawai, Shgun - GANADORA

Mejor actuación de un actor en una serie de comedia

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, Un hombre infiltrado

Harrison Ford, Terapia sin filtro

Martin Short, Only Murders In The Building - GANADOR

Jeremy Allen White, El Oso

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas, El Oso

Ayo Edebiri, El Oso

Jean Smart, Hacks - GANADORA

Mejor reparto en una serie dramática

Bridgerton

El Chacal

La diplomática

Shgun - GANADORA

Caballos lentos

Mejor reparto en una serie de comedia

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Only Murders In The Building - GANADORA

Terapia sin filtro

Distinciones en acrobacias

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una película

Deadpool & Wolverine

Dune: parte dos

The Fall Guy - GANADORA

Gladiador II

Wicked

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una serie de televisión

The Boys

Fallout

La Casa del Dragón

El Pingüino

Shgun - GANADORA