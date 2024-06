Conozca un tratamiento para desdibujar la micropigmentación

MIAMI.- La micropigmentación de cejas y el delineado de ojos semipermanente han sido, durante la última década, una de las tendencias de belleza más exitosas y solicitadas por las mujeres en Miami. Pero ¿qué hacer cuando ese trabajo no queda con el diseño, color, o grosor deseado y comienza a deshacerse como resultado natural del paso del tiempo, provocando un efecto disipado y oscuro en zonas claves del rostro?

“Semanalmente recibo clientas insatisfechas con el delineado de sus ojos y/o con las cejas tatuadas debido a los numerosos retoques que se realizan. Pienso que uno de los mayores problemas que tenemos en Miami-Dade, es la cantidad de personas haciendo tratamientos de micropigmentación o maquillaje semipermanente sin las licencias adecuadas para llevar a cabo estos procedimientos, o sin la experiencia necesaria”, dijo la experta en procedimientos láser certificada por el estado de Florida.

“Otra situación preocupante es la cantidad de máquinas chinas de láser que entran ilegalmente al país, y que son utilizadas por diversos centros de belleza que ofrecen servicios de micropigmentación y despigmentación. En este sentido, es importante que el paciente o cliente sepa que, por su seguridad, solo debe ir a lugares que cuenten con máquinas aprobadas por la FDA, que sean utilizadas por personas con las licencias adecuadas para manejarlas, en un centro seguro que cuente con el respaldo de un director médico, que es lo que exige el estado de Florida” aconsejó la propietaria de IdeaLáser Cosmetic Center, centro de salud fundado en el año 2008.

“Las cejas se ubican en una zona extremadamente delicada en la que, si se realizan procedimientos láser incorrectos, se corre el riesgo de que no vuelva a crecer el vello en

dicha zona, o peor aún, pueden surgir cicatrices y queloides, que son algunos de los daños que estoy viendo con frecuencia”, añadió.

“Las máquinas láser aprobadas por la FDA tienen una configuración específica para cada tipo de piel. Del mismo modo, son equipos que cuentan con un protocolo determinado para remover cada color de la pigmentación que tenga el paciente o cliente”.

Sobre IdeaLáser Cosmetic Center

“Constancia, compromiso con la calidad, respeto y honestidad con el cliente”, a juicio de Odalys Alonso, han sido los pilares del éxito de IdeaLáser, un centro que comenzó de forma incipiente siendo impulsado por una madre soltera madre de tres hijos, y que hoy es reconocido como uno de los medspa de remoción de vello, tatuajes y micropigmentación más populares del todo el sur de Florida.

“Me gusta hablarle a la gente con honestidad, y cuando una mujer tiene unas cejas tatuadas a causa de una micropigmentación mal hecha o de los famosos retoques, la única de manera de corregir ese problema es removiendo la tinta”, aconsejó la electróloga especializada en remoción de delineado del ojo.

Sobre Odalys Alonso

Oriunda de Güines, en La Habana, Odalys Alonso asegura que siempre se caracterizó por tener un espíritu emprendedor y de superación que le permitió arribar a Estados Unidos a los 27 años gracias a la lotería de visas en compañía de su hija Layra, con quien emigró cuando la pequeña tenía 9 meses.

“Toda la vida me ha apasionado el área de la salud, por esa razón estudié odontología en Cuba, pero siempre quise emigrar y por eso dejé la carrera. Ya radicada en Estados Unidos me gradué como asistente dental, rubro en el que trabajé 9 años hasta que decidí independizarme y descubrí el maravilloso mundo del láser”, dijo la popular electróloga.

“He visto la mano de Dios en mi vida y en todo lo que he hecho. Gracias a Él pude comenzar mi negocio con una máquina de láser prestada, trabajando y criando a mis tres hijos, Layra, Lynette y Alex. Ellos son lo mejor que he hecho en toda mi vida y mi motor impulsor […] Actualmente en todo el sur de Florida me reconocen como ‘La diva del láser’, y cuento con un centro que celebra más de 15 años de éxito ininterrumpido en el mercado. Soy una mujer agradecida de Dios, de la vida, y de mis clientes”, finalizó.

