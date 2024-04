Conversación con un "hacedor" de arte

Los “hacedores” brindan la inspiración para nuevas ideas, así como la necesaria perseverancia que garantiza los resultados positivos de un proyecto. Los “hacedores” son la fuerza motriz de la innovación, brindando iniciativas y logrando cosas asombrosas al hacer posible que una idea genial se convierta en realidad. Estas son algunas de las definiciones de “hacedor” que brinda Tom E. Jones, en su libro sobre los “hacedores” (Doers: The Vital Few Who Get Things Done, 2016).