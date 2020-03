Coronavirus: Diez museos para visitar en casa, tour virtual

No obstante, en el marco del coronavirus, 10 museos, galerías y centros de arte están ofreciendo opciones a la gente para que los visiten y puedan ver y apreciar sus eventos, muestras y exhibiciones estando en casa, a través de tours virtuales y colecciones online, a pesar de la cuarentena.

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani - Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

tintoretto jpg.jpg

The Worship of the Golden Calf (c1594), óleo sobre lienzo del artista italiano Jacopo Tintoretto.

Tomada de la página de la National Gallery of Art