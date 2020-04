Covid-19: Muere comediante Tim Brooke-Taylor

Brooke-Taylor fue parte de la revista Footlights de la Universidad de Cambridge, el caldo de cultivo de varias generaciones de talentos cómicos británicos. Ingresó a la comedia de radio y televisión en la década de 1960 junto a los futuros miembros de Monty Python John Cleese y Graham Chapman.

Brooke-Taylor pasó a formar "The Goodies" con Graeme Garden y Bill Oddie. El trío se especializó en bocetos ligeramente surrealistas que incorporaron inventiva visual, payasadas y canciones. Su canción "Funky Gibbon" incluso se convirtió en un éxito en el top 10 de Reino Unido en 1975.

Su programa de televisión, que se emitió durante la década de 1970, fue un éxito en Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda y desarrolló un seguimiento de culto en muchos otros países.

"The Goodies" formó parte de una era dorada de la comedia televisiva británica en los años 60 y 70 que incluyó "Monty Python’s Flying Circus" y "Not the Nine O’Clock News".

Durante más de 40 años, Brooke-Taylor también fue panelista en el programa de concursos de cómics de la radio de la BBC "Lo siento, no tengo ni idea".

El coprotagonista de Goodies, Garden, dijo que Brooke-Taylor era “un hombre divertido, sociable y generoso con quien fue un placer trabajar. El público lo encontró no solo hilarante sino también adorable”.

"Su pérdida en este momento terrible es particularmente difícil de soportar", dijo Garden.

El escritor e intérprete Stephen Fry tuiteó: “Acabo de escuchar la devastadora noticia de la muerte de Tim Brooke-Taylor. Un héroe desde que tengo memoria y, en algunas ocasiones doradas, un colega y colaborador en "I’m Sorry I Haven’t A Clue". Gentil, amable, divertido, sabio, cálido, pero penetrantemente ingenioso cuando decidió ser. Muy triste."

A Brooke-Taylor le sobreviven su esposa, Christine, y dos hijos.