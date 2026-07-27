lunes 27  de  julio 2026
CINE

Cristian Castro se gradúa de preparatoria con su madre, Verónica Castro, como madrina

El anuncio fue realizado ante el público tras concluir un concierto en el estado de Puebla, donde el artista no ocultó su entusiasmo por la ceremonia

El cantante mexicano Cristian Castro.&nbsp;

El cantante mexicano Cristian Castro

Cortesía/Prensa Cristian Castro
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantante Cristian Castro compartió una importante victoria en el ámbito personal. A sus 51 años, el intérprete de Azul anunció que está listo para cumplir un sueño que mantuvo en pausa durante décadas: culminar formalmente sus estudios de educación media superior.

El anuncio fue realizado ante el público tras concluir un concierto en el estado de Puebla, donde el artista no ocultó su entusiasmo por la próxima ceremonia de entrega de certificados, programada para el 12 de agosto en la Ciudad de México.

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Un logro académico celebrado en familia

El evento no solo representará un hito educativo para el cantante mexicano, sino también un emotivo reencuentro familiar sobre el escenario. Castro confirmó que su madre, la legendaria actriz y conductora Verónica Castro, tendrá un papel protagónico durante el acto protocolario.

"Los invito a mi graduación, es el 12 de agosto en la Ciudad de México y la verdad es un logro muy grande. Va a estar mi madre, va a ser la madrina de la generación. Yo voy a estar cantando también en la entrega de diplomas y va a estar mucha familia mía. Estoy muy contento", declaró el artista.

El intérprete destacó la significación que posee este momento al poder compartir el cierre de este ciclo académico junto a sus seres queridos, demostrando que nunca es tarde para saldar deudas pendientes con la educación formal.

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