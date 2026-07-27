lunes 27  de  julio 2026
ENTRETENIMIENTO

"La Odisea" de Nolan revive el interés por el poema épico de Homero

Tras su estreno, Spotify registró una explosión de oyentes interesados en el audiolibro de La Odisea: las búsquedas aumentaron un 310%

Matt Damon, Christopher Nolan, Emma Thomas y Anne Hathaway asisten al estreno de La Odisea, presentada por Universal Pictures, el 14 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Matt Damon, Christopher Nolan, Emma Thomas y Anne Hathaway asisten al estreno de "La Odisea", presentada por Universal Pictures, el 14 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ Vía Dimitrios Kambouris/Getty Images

SAN DIEGO.- La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, se convirtió en un fenómeno cultural gracias a varios hitos, un estreno millonario en la taquilla mundial y las polémicas en torno a su elenco.

La película, promocionada como el primer largometraje de ficción rodado completamente con cámaras IMAX de 70 mm, lleva a la pantalla grande el milenario poema épico de Homero con estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya y John Leguizamo.

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A continuación, algunas de las reacciones que la cinta ha generado:

Entusiasmo por 70 mm

La producción de Nolan provocó una auténtica transformación en algunas salas de cine.

El oscarizado cineasta rodó toda La Odisea con cámaras IMAX en película de 70 milímetros, un formato considerado por muchos como la máxima expresión de la captura y exhibición cinematográfica por su resolución y amplitud de encuadre.

La estadounidense Phoenix Theatres apostó por la propuesta de Nolan. Su presidente, Cory Jacobson, contó a la AFP que la cadena invirtió en comprar y restaurar un equipo de proyección de 70 mm construido en 1969, y en remodelar una de sus salas en Ohio.

"No fue fácil", explicó Jordan Hohman, vicepresidente senior de desarrollo de proyectos. Pero "valió la pena porque mucha gente está buscando la presentación de 70 mm".

Solo unas pocas decenas de salas en el mundo son capaces de proyectar este formato. Eso no impide que "La Odisea" arrase también en la proyección digital estándar contemporánea: recaudó 264,1 millones de dólares en su primer fin de semana.

"Es una película descomunal", dijo Jacobson. "Está funcionando muy bien en todos los formatos (...) literalmente todo el mundo quiere verla".

Auge de los audiolibros

Algunas plataformas de audio en streaming se beneficiaron del efecto Nolan.

Spotify registró una explosión de oyentes interesados en el audiolibro de La Odisea: las búsquedas aumentaron un 310%, en particular por parte de la Generación Z y de los millennials.

"Con sus temas de masculinidad, legado y hermandad, sumados a la magnitud de la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan, es una puerta de entrada natural a la narrativa épica. Que se haga a un lado el Imperio Romano, los griegos han vuelto", explicó Roshni Radia, editora de libros en Spotify, al diario The Irish Times.

La plataforma de audiolibros ElevenReader, que cuenta entre sus inversores con el actor Matthew McConaughey, lanzó incluso el mes pasado una versión de La Odisea narrada por una voz generada por IA a partir de la del actor Michael Caine.

Marea de memes

Nolan, quien ha declarado no usar un teléfono inteligente, probablemente se está perdiendo gran parte de la reacción a su película en las redes sociales.

En Instagram, TikTok o X, los internautas multiplican las bromas sobre el queso de cabra producido por el cíclope, e imaginan innumerables escenarios para explicar la agonía de Odiseo amarrado al mástil escuchando a las sirenas.

La película motiva también memes que repasan las cintas en las que Matt Damon, que interpreta al héroe griego, intenta regresar a casa, entre las que figuran Rescatando al soldado Ryan, Interstellar y Misión rescate.

¿Versión con IA?

Pero no todo fue risas en internet.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, recurrió en varias ocasiones a X para criticar la película, que en su opinión ha "profanado" la épica de Homero.

Meses antes de su estreno, Musk lideró los señalamientos contra Nolan por elegir a la actriz negra Lupita Nyong'o como Helena de Troya, y al actor trans Elliot Page como el guerrero griego Sinon.

Tras el debut arrasador de la película, el magnate redobló su arremetida el pasado martes, al prometer lanzar antes de fin de año una versión mejor de "La Odisea" desarrollada con su generador de imágenes por inteligencia artificial Grok Imagine.

Ese mismo día, un usuario de X propuso a Musk donar 100 millones de dólares a Mel Gibson —conocido por su apoyo al presidente Donald Trump— para producir una adaptación "con barcos, armaduras, armas y reparto minuciosamente fieles a la historia".

Musk respondió de inmediato: "Me apunto".

FUENTE: AFP

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