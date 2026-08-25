martes 25  de  agosto 2026
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Cuarta temporada de "The Gilded Age" regresa a HBO el primero de noviembre

La serie regresa con su reparto estelar conformado por Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, entre otros

Imagen del primer&nbsp;teaser&nbsp;de la cuarta temporada de The Gilded Age

Imagen del primer teaser de la cuarta temporada de "The Gilded Age"

Captura de Pantalla / HBO Max / YouTube

LOS ÁNGELES.- La cuarta temporada de la aclamada serie de época The Gilded Age (La edad dorada) estrenará su cuarta temporada el próximo 1 de noviembre, informó este martes HBO.

El regreso de una de las series más vistas de la plataforma de contenidos en línea contará con ocho episodios y está previsto para las 21:00 hora local con el cambio social de Bertha Russell (Carrie Coon), pero con un alto precio a pagar.

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"Su familia debe afrontar las consecuencias mientras Agnes van Rhijn aprovecha la oportunidad para recuperar su posición. Mientras tanto, Marian se abre un nuevo camino y Peggy se esfuerza por ganarse la aceptación de sus futuros suegros. En esta nueva era, hay que tener cuidado con lo que se desea", reza la sinopsis.

Reparto y ambientación

La serie regresa con su reparto estelar conformado por Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica y Jessica Frances Dukes, entre otros.

The Gilded Age se ambienta en la Edad Dorada estadounidense, que abarcó desde la década de 1870 hasta 1900, un periodo de inmenso cambio económico, de gran conflicto entre las viejas costumbres y los nuevos sistemas, y entre las enormes fortunas ganadas y perdidas.

FUENTE: EFE

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