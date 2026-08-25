martes 25  de  agosto 2026
SÉPTIMO ARTE

Penélope Cruz, Javier Bardem y Almodóvar dicen presente en Festival de Toronto

Cruz llegará a Toronto con La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, uno de los proyectos españoles de mayor perfil del festival

Combo de fotografías de archivo donde aparecen la actriz Penélope Cruz, el actor Javier Bardem y el director Pedro Almodóvar quienes encabezarán la presencia española en la 51 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Combo de fotografías de archivo donde aparecen la actriz Penélope Cruz, el actor Javier Bardem y el director Pedro Almodóvar quienes encabezarán la presencia española en la 51 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

EFE/ D. Guzzie /O. Alonso /K. Huesca/ ARCHIVO

TORONTO.- Penélope Cruz, Javier Bardem y Pedro Almodóvar encabezarán la presencia española en la 51 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que anunció este martes que Helen Mirren, Fan Bingbing y Seth Rogen se incorporan a la lista de homenajeados de sus Tribute Awards, en la que ya figuraba la actriz española.

TIFF completó este martes la nómina de galardonados de la ceremonia que celebrará el 13 de septiembre con la británica Helen Mirren, que recibirá el Share Her Journey Groundbreaker Award; la estrella china Fan Bingbing, premiada con un Special Tribute Award; y el canadiense Seth Rogen, reconocido con el Norman Jewison Career Achievement Award.

Lee además
José “JONAV” Navarro durante la cobertura previa a la gala de Miss Universe Cuba 2026 en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center.
TALENTO

José "JONAV" Navarro cambia el lente por el micrófono en Miss Universe Cuba 2026
La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007.  
MÚSICA

Álbum "Back to Black" de Amy Winehouse cumple 20 años con lanzamiento de edición especial
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por TIFF (@tiff_net)

También serán premiados por el festival canadiense, que se celebrará este año del 10 al 20 de septiembre, el director de fotografía polaco Adam Pietkiewicz y el cineasta Bassam Tariq.

Estos cinco nombres se suman a los anunciados previamente por el festival: Penélope Cruz, Lee Chang-dong, Rosalind Eleazar, Siân Heder e Isabelle Huppert. Cruz será así una de las grandes protagonistas de una gala que TIFF utiliza tradicionalmente para reunir a algunas de las figuras más destacadas de su programación y de la temporada cinematográfica internacional.

Representación española

La ceremonia coincide además con una edición significativa para el cine español, con Cruz, Bardem y Almodóvar como principales reclamos y con películas de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Rodrigo Sorogoyen y Florian Zeller que amplían la presencia española en la programación.

Cruz llegará a Toronto con La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, uno de los proyectos españoles de mayor perfil del festival.

La película, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca y protagonizada también por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y Glenn Close, es el nuevo largometraje de los creadores conocidos como Los Javis.

Pero la presencia de Cruz no terminará ahí. La actriz comparte reparto con su marido, Javier Bardem, en Bunker, el nuevo largometraje del dramaturgo y cineasta francés Florian Zeller.

Bardem contará además con otro de los títulos españoles más esperados del certamen, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en el que comparte protagonismo con Victoria Luengo.

El filme reúne nuevamente a Sorogoyen con la guionista Isabel Peña y se centra en la relación entre un director de cine y su hija, distanciados durante años, cuando él le propone protagonizar una película.

La otra gran figura española será Pedro Almodóvar, cuya Amarga Navidad se proyectará en Toronto, un largometraje protagonizado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo y Patrick Criado.

La presencia de la película del director manchego refuerza una relación de décadas con TIFF, uno de los festivales norteamericanos que más regularmente ha exhibido su obra y una plataforma fundamental para la promoción de sus películas de cara al mercado norteamericano.

Estrellas internacionales

Mientras tanto, el anuncio de este martes añade todavía más estrellas internacionales al festival.

Mirren acudirá con el estreno mundial de A Talent for Murder, de Anton Corbijn, en la que interpreta a la escritora Patricia Highsmith; Fan Bingbing presentará el estreno mundial de Diary of a Mad Old Man, de Wayne Wang; y Rogen estará en Toronto con Babies, de Lauren Miller Rogen.

El cineasta Bassam Tariq, premiado como talento emergente, estrenará además 'Your Mother Your Mother Your Mother', protagonizada por Mahershala Ali, mientras que Pietkiewicz recibirá el reconocimiento de Variety a su trabajo como director de fotografía de Angh, que competirá en la sección Platform.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Ricky Martin regresa al cine con "Hombre al agua", nueva película de Gael García Bernal

Desestiman demanda millonaria contra el actor Pablo Lyle

Dua Lipa habla de la boda con Callum Turner: "Fue mágico"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La primera dama de EEUU, Melania Trump (derecha), junto a Ivanka Trump (izquierda) y Barron Trump (centro), se pone de pie y saluda al llegar al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en la Cámara de la Casa del Capitolio, en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026.
EEUU

Irán eleva las amenazas contra la familia de Trump, apunta como blanco a Barron y ofrece recompensa

Migrantes hacen fila para abordar un avión en el que son deportados a sus países de origen.
MIGRACIÓN

Aumentan las deportaciones de migrantes en EEUU ¿Hay opciones para detener una expulsión?

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
VISAS H-1B

EEUU propone nuevamente una tasa de más de 100.000 dólares para visas de trabajo a extranjeros

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del martes 25 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Sube a 70% potencial de desarrollo de onda tropical en el Atlántico

Te puede interesar

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Por CÉSAR MENÉNDEZ y Daniel Castropé
Imagen tomada de una grabación de cámara corporal policial durante una protesta silenciosa de estudiantes de FIU, el 19 de marzo de 2026
FALLO TEMPORAL

Jueza frena sanciones de FIU a estudiantes por protesta silenciosa contra ICE

Florida analiza la propuesta de eliminar la exigencia de cuatro vacunas 
INMUNIZACIÓN ESCOLAR

Florida propone eliminar obligatoriedad de cuatro vacunas para escolares

Imagen referencial
TENDENCIA NEGATIVA

Florida sigue perdiendo terreno entre destinos vacacionales preferidos por canadienses

Vivienda recién construida en venta.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas nuevas en EEUU disminuyen en julio