Penélope Cruz, Javier Bardem y Almodóvar dicen presente en Festival de Toronto

Combo de fotografías de archivo donde aparecen la actriz Penélope Cruz, el actor Javier Bardem y el director Pedro Almodóvar quienes encabezarán la presencia española en la 51 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

TORONTO.- Penélope Cruz, Javier Bardem y Pedro Almodóvar encabezarán la presencia española en la 51 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) , que anunció este martes que Helen Mirren , Fan Bingbing y Seth Rogen se incorporan a la lista de homenajeados de sus Tribute Awards, en la que ya figuraba la actriz española.

TIFF completó este martes la nómina de galardonados de la ceremonia que celebrará el 13 de septiembre con la británica Helen Mirren, que recibirá el Share Her Journey Groundbreaker Award; la estrella china Fan Bingbing, premiada con un Special Tribute Award; y el canadiense Seth Rogen, reconocido con el Norman Jewison Career Achievement Award.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TIFF (@tiff_net)

También serán premiados por el festival canadiense, que se celebrará este año del 10 al 20 de septiembre, el director de fotografía polaco Adam Pietkiewicz y el cineasta Bassam Tariq.

Estos cinco nombres se suman a los anunciados previamente por el festival: Penélope Cruz, Lee Chang-dong, Rosalind Eleazar, Siân Heder e Isabelle Huppert. Cruz será así una de las grandes protagonistas de una gala que TIFF utiliza tradicionalmente para reunir a algunas de las figuras más destacadas de su programación y de la temporada cinematográfica internacional.

Representación española

La ceremonia coincide además con una edición significativa para el cine español, con Cruz, Bardem y Almodóvar como principales reclamos y con películas de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Rodrigo Sorogoyen y Florian Zeller que amplían la presencia española en la programación.

Cruz llegará a Toronto con La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, uno de los proyectos españoles de mayor perfil del festival.

La película, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca y protagonizada también por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y Glenn Close, es el nuevo largometraje de los creadores conocidos como Los Javis.

Pero la presencia de Cruz no terminará ahí. La actriz comparte reparto con su marido, Javier Bardem, en Bunker, el nuevo largometraje del dramaturgo y cineasta francés Florian Zeller.

Bardem contará además con otro de los títulos españoles más esperados del certamen, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en el que comparte protagonismo con Victoria Luengo.

El filme reúne nuevamente a Sorogoyen con la guionista Isabel Peña y se centra en la relación entre un director de cine y su hija, distanciados durante años, cuando él le propone protagonizar una película.

La otra gran figura española será Pedro Almodóvar, cuya Amarga Navidad se proyectará en Toronto, un largometraje protagonizado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo y Patrick Criado.

La presencia de la película del director manchego refuerza una relación de décadas con TIFF, uno de los festivales norteamericanos que más regularmente ha exhibido su obra y una plataforma fundamental para la promoción de sus películas de cara al mercado norteamericano.

Estrellas internacionales

Mientras tanto, el anuncio de este martes añade todavía más estrellas internacionales al festival.

Mirren acudirá con el estreno mundial de A Talent for Murder, de Anton Corbijn, en la que interpreta a la escritora Patricia Highsmith; Fan Bingbing presentará el estreno mundial de Diary of a Mad Old Man, de Wayne Wang; y Rogen estará en Toronto con Babies, de Lauren Miller Rogen.

El cineasta Bassam Tariq, premiado como talento emergente, estrenará además 'Your Mother Your Mother Your Mother', protagonizada por Mahershala Ali, mientras que Pietkiewicz recibirá el reconocimiento de Variety a su trabajo como director de fotografía de Angh, que competirá en la sección Platform.

FUENTE: EFE