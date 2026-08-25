Artista venezolano Manaure Peñalver expone la muestra "Sea of Love"

MIAMI.- El artista venezolano Manaure Peñalver presenta Sea of Love, una exposición que reúne una serie de pinturas realizadas con marcadores de esmalte, acrílico y pintura látex, las cuales rinden tributo al océano. La muestra nació del amor y la conexión que el ilustrador y curador tiene con el mar.

Nacido y criado en Cumaná, estado Sucre, Venezuela, Manaure considera que el mar está en su ADN e intrínseco en su arte. "En lo más profundo. En los tonos azules del océano, desde el aguamarina de los cayos, pasando por el púrpura profundo del golfo de Cariaco hasta terminar en el blanco de la nieve en la arena de Long Island", reseña un comunicado de prensa.

Con este trabajo, el creador, que se encuentra radicado en Nueva York desde hace años, busca celebrar la belleza, la libertad, la nostalgia y lo efímero. Además, asevera que la muestra combina fantasía y memoria.

"Cada pintura trata sobre el placer de recordar, el misterio del tiempo y los momentos fugaces que definen la vida", agrega el comunicado.

Proyecto

Sea of Love trae a su mente los viajes del pasado que guardan relación con el surfing, todas las olas que ha perseguido a lo largo de su vida (también las que se han escapado) y forman parte de su historia. Esos recuerdos aparecen en las señales desgastadas por el sol, los horizontes interminables, los encuentros fugaces y las atracciones de carretera, y toman forma a partir de una amplia variedad de influencias que definen la identidad de Manuare Peñalver: la cultura del surf de los años sesenta, el arte urbano, la iconografía de la lucha libre, entre otros elementos.

Las superficies de esta serie de pinturas abrazan la imperfección y la transformación al mismo tiempo. Texturas y gestos pictóricos evocan la forma en que el agua moldea todo lo que toca. Los colores llenos de brillo y el uso de formas gráficas recuerdan al lenguaje visual de la publicidad de tiempo atrás, referencias que van alineadas a su estilo artístico.

El artista Manaure Peñalver honra su conexión con el mar y el mundo del surf en la muestra Sea of Love. Cortesía/Manaure Peñalver

Inicialmente la serie estaría conformada por nueve cuadros, sin embargo, Manaure Peñalver decidió incrementar el número, ya que antes de realizar el lanzamiento oficial de su obra, algunas piezas ya habían sido vendidas. De “Sea of Love” el artista reconoce que hay una pintura que lo conecta con el momento actual de su vida. “Es la pieza tándem, una pareja que aparece surfeando en una sola tabla. Estoy casado desde hace siete años con mi esposa la diseñadora Laili Lau. La vida en pareja es genial, pero se encuentra llena de momentos retadores y logros en conjunto, igual que se coordinan dos personas sobre una tabla para surcar las olas”.

“Sea of Love” es un trabajo que busca conectar, generar emociones y sensaciones. “Pretendo que quien mire las pinturas, les genere humor, les provoque una sonrisa, por el estilo infantil y por lo sencillo del trazo. De igual manera, deseo que quien vea la obra, la valore por el motivo que sea. Al final, ese es el objetivo del arte, provocar algo en el público”.

De la creación a la exhibición

Manaure Peñalver ha exhibido su obra en Mooni en la Ciudad de México, recinto que forma parte del arte de avanzada en América Latina y Estados Unidos.

Sin embargo, la relación de Manaure con Mooni va más allá. Hay de por medio una amistad de años, con Teodoro “Lolo” Moya, destacado emprendedor venezolano y cofundador del proyecto de diseño contemporáneo, así con el resto del equipo. Gracias a esta cercanía, Manaure ha tenido la oportunidad trabajar junto a ellos en otros proyectos, como en el proceso de establecer la sede de Mooni en Lower East Side en Manhattan, con la finalidad de seguir apoyando e impulsando el talento de los artistas locales.

Trayectoria

Ilustrador, curador y consultor creativo. Creador de arte, reconocido por su trabajo en el movimiento del Art Graffiti y la cultura urbana. Como artista visual exhibe su obra, hace arte accesible y simple para un mundo complejo. Trabaja de manera colaborativa como supervisor de procesos y facilitador en la galería Mooni en la sede de Lower East Side en Manhattan.