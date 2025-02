Cuba "Duele" en la voz de Haydée Milanés y el rapero El B

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Haydée Milanés (@haydeemilanes)

-¿Que significado tiene para ti Duele y a quién está dedicada?

Es un tema que llevaba mucho deseando componer. Es una canción que está hecha con muchisímo amor y dedicada a todos los cubanos y sobre todo a los cubanos que están en Cuba, que todos los días se enfrentan a tantos retos y desafíos. También a todos los cubanos que están fuera de Cuba.

Habla de todo ese deseo de libertad. De todo ese deseo de poder salir adelante y poder liberarnos de esa dictadura que nos ha tenido durante años viviendo en separación, en confusión.

-¿Cómo esperas que esta cancion conecte con el público y qué impacto crees que tendrá en quienes la escuchen?

Es una canción que va a conectar con la gente musicalmente, emocionalmente y espiritualmente. Yo me inspiré en el tema de nosotros los cubanos, en Cuba, en nuestra historia, en nuestros dolores, en nuestros traumas. En todas nuestras vivencias, en todo es pueblo que todos los días está luchando y tiene el valor de salir a la calle y defender sus derechos, su libertad.

También en ese pueblo que ha tenido que emigrar, que es uno de los daños profundos que ha sufrido el cubano.

En la separación, el amor que siento por mi tierra, por mi nación. Lo veo como un granito de arena en despertar más conciencia sobre este hecho, tocar los corazones de las personas, poder expresar a través de lo que yo sé hacer todo esto que creo es algo bien profundo, bien importante, que habla de la libertad.

-El proceso de creación de Duele involucró a El B y Yadán González, ¿cómo fue trabajar con ellos y qué aportó cada uno a la canción?

Yo conocí a El B allá en Cuba; conocía su obra y lo respetaba muchísimo. Conocía todo su valor y sus retos y el encuentro aquí fue magicó y poder compartir esa canción con él fue como una cosa que sucedió muy natural y espontáneamente.

También el encuentro con Yadán González, este gran productor musical, que entre nosotros tres creamos la canción con un sentido en común: ese deseo de poder cambiar las cosas.

Me siento feliz y me siento muy orgullosa de poner un granito de arena para impulsar a la gente; y darnos cuenta que en cada uno de nosotros está la posibilidad de hacer algo porque esas cosas (dictadura) cambien.

-Tu música está tomando un nuevo rumbo, ¿cómo ha sido esta transición para ti y que aporta a tu identidad musical?

Siento que musicalmente soy una nueva Haydée. Independientemente de todo, es un proceso personal.

La música está tomando un nuevo rumbo en mi vida. Me estoy abriendo a trabajar con otros productores musicales, dejándome llevar por otros productores con más experiencias y experimentando con otros géneros musicales como es en este caso el rap, que nunca había hecho un tema con un rapero y me parece que enriquece mi música.

Además, de abrirme a sonidos del Caribe, como el reggae, y a sonidos electrónicos.

-¿Cuándo es tu próxima presentación y qué sorpresas tienes preparadas para el público esa noche?

El primer de marzo estaremos realizando un concierto en Flamingo Theather Bar, que ya están a la venta las entradas.

Voy a tener colaboraciones especiales: va a estar El B estrenando junto a mí esta canción y además estará Kelvis Ochoa; tendremos otras grandes sorpresas para compartir con el público.

-Presentarte en Miami, donde vive una gran comunidad cubana, debe ser especial para ti, ¿qué representa este reencuentro con tu gente a través de la música?

Representa conectar con mis raíces, mi gente. De alguna manera conectar con la historia de nosotros. Me parece que la música es algo que nos conecta, que nos une y esta es una oportunidad única para que se creen esos lazos de conexión, de entendimiento, de disfrute y de conciencia.

-Duele es el primer adelanto de tu próximo álbum, ¿qué podemos esperar de este nuevo disco y que diferencia tiene con tus trabajos anteriores?

Este es el primer sencillo que va a salir de de este álbum. He estado trabajando durante un tiempo en algunas canciones, varias en colaboración con otros compositores, y me siento muy contenta porque creo que es un nuevo camino en cuanto a la composición.

Me estoy dando la oportunidad nuevamente de trabajar en cosas mías. Había estado dedicándome a otros autores, pero tenía muchos deseos ya de componer y de vivir la experiencia; incluso, componer con otros compositores.

Siento que este disco está trayendo nuevos aires, es una nueva Haydée. Es mi primer disco luego de salir de Cuba y trae muchas sorpresas para compartir con el público.

-Tu música ha acompañado a muchos cubanos en su proceso migratorio, ¿cómo ha sido para ti vivir ese cambio y qué aprendizajes te ha dejado?

Ha significado un golpe fuerte salir de mi lugar de origen. Siempre pienso que es un proceso de mucho aprendizaje, doloroso, donde tienes que morir para volver a nacer; comprendes muchas cosas y donde dejas atrás mucha cosas que tienen que ver con tu identidad, afectos, espacios y con todo lo que representa eso. Creo que es una oportunidad de crecimiento como ser humano y como artista.

-El legado de tu padre, Pablo Milanés, ha sido fundamental en tu carrera, ¿de qué manera sigue influyendo en tu música y en este nuevo proyecto?

Para mí es un honor porque es mi padre. Yo crecí escuchando su música. Es una persona que me formó, que lo amo profundamente. Una persona con quien aprendí muchísimo, sobre todo de su sensibilidad, su valor.

Para mí cantar su música es primeramente conectarme con él de alguna manera. Representa honrar esa parte de la cubanía, de la música cubana. Es honrar uno de los autores y de los poetas más importantes de la música cubana. Honrar su vida, su camino, toda su trayectoria, sus luchas y pues darme ese gusto de cantar sus canciones, que me encantan.

-¿Cómo ha sido para ti adaptarte al nuevo modelo de la industria musical?

Ha sido todo un reto poder volver a recomenzar, a conectar con el mundo de la música, con todo lo que tiene que ver las plataformas digitales. Un artista hoy no solo es un artista, es un creador de contenido que de alguna manera está muy expuesto al público.

-Muchos jóvenes músicos están comenzando sus carreras en un entorno competitivo, ¿qué consejos les darías para mantenerse firmes en su camino?

Yo creo que lo primero que hay que hacer es creer en uno. Muchas veces eso puede fallar, pero hay que recordárselo constantemente. Uno tiene que creer en uno y también rodearte de personas que te pueden apoyar y crean en ti. Buscar espacios donde tu música pueda ser escuchada.

-En los últimos años, muchos cubanos han alzado su voz en busca de un cambio, ¿qué mensaje tienes para quienes siguen en la isla y para los que, como tú, han tenido que empezar de nuevo en otro lugar?

Mi mensaje es que me siento muy orgullosa de todos esos cubanos que han tenido el valor de decir lo que piensan y salen a las calles. Me siento muy inspirada por eso. Pienso que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de decir lo que pensamos y no estamos obligados a decir lo que no tenemos que decir. Me siento muy orgullosa de las personas que han podido atravesar todos esos miedos, todos esos traumas, toda esa represión, que ha sido impuesta por esa dictadura. Me siento muy orgullosa porque verdaderamente las condiciones en las que vive el cubano, y tener la fuerza para poder hacer eso, creo que es algo digno de admirar y por eso les canto y los he apoyado y por eso estoy con ellos.

Voz admirada

Con este nuevo lanzamiento y su próxima presentación en la Ciudad del Sol, Haydée Milanés reafirma su compromiso con la música como un espacio de verdad y emoción. Cada canción suya es un puente que une a quienes comparten su historia y sentir. Su sensibilidad artística y talento interpretativo la han convertido en una de las voces más admiradas dentro y fuera de Cuba.